وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشعر بالقلق جراء احتمال زيادة التوتر في المنطقة بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وأعرب عن إدانة بلاده بأشد العبارات للهجوم الإسرائيلي "الذي يشكل انتهاكاً لوحدة أراضي دولة وأمنها القومي".

وشدّد على أن "العنف لن يجلب السلام للشرق الأوسط"، وأن الطريق الرئيسي لحل الأزمة بالمنطقة هو "الحوار والتفاوض".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أيضاً إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على قطر.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت فيه أن الهجوم يشكل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.