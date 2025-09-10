الحرب على غزة
"انتهاك سيادة دولة مستقلة".. الصين وروسيا تدينان هجوم إسرائيل على قطر
أعربت الصين وروسيا عن إدانتهما للهجوم الإسرائيلي على وفد حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.
يظهر في الخلفية المبنى المتضرر في الدوحة جراء الهجوم الإسرائيلي / AFP
10 سبتمبر 2025

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشعر بالقلق جراء احتمال زيادة التوتر في المنطقة بسبب الهجوم الإسرائيلي.

وأعرب عن إدانة بلاده بأشد العبارات للهجوم الإسرائيلي "الذي يشكل انتهاكاً لوحدة أراضي دولة وأمنها القومي".

وشدّد على أن "العنف لن يجلب السلام للشرق الأوسط"، وأن الطريق الرئيسي لحل الأزمة بالمنطقة هو "الحوار والتفاوض".

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أيضاً إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على قطر.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت فيه أن الهجوم يشكل "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أن موسكو ترى أن "انتهاك إسرائيل لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة ما هو إلا خطوة لزيادة التصعيد وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وشددت على أن "الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر التي تلعب دوراً محورياً في المفاوضات غير المباشرة مع حماس، ليس إلا محاولة لتقويض مساعي الحل السلمي الدولي".

وأمس الثلاثاء، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوماً جباناً استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة".

وسرعان ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه هاجم بوساطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

بينما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد ومؤمن حسونة وأحمد المملوك. كما استشهد في الهجوم عنصر الأمن القطري بدر الحميدي.

مصدر:TRT ARABI
