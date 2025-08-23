وقالت الكتائب في بيان لها: "استهدفنا دبابتين صهيونيتين بالعبوات الأرضية شديدة الانفجار شرق موقع الروضة، جنوب حي الزيتون"، مضيفةً أن مقاتليها رصدوا وصول قوة إنقاذ إسرائيلية إلى مكان الاستهداف.

ولم تذكر القسام ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحتى الساعة 18:40 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن العملية.