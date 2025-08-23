وقالت الكتائب في بيان لها: "استهدفنا دبابتين صهيونيتين بالعبوات الأرضية شديدة الانفجار شرق موقع الروضة، جنوب حي الزيتون"، مضيفةً أن مقاتليها رصدوا وصول قوة إنقاذ إسرائيلية إلى مكان الاستهداف.
ولم تذكر القسام ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحتى الساعة 18:40 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن العملية.
تأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو 23 شهراً، وتشمل عمليات قتل وتجويع وتدمير وتهجير، رغم النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و622 شهيداً، و157 ألفاً و673 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصاً، بينهم 114 طفلاً.