وينظم المهرجان وقف فريق التكنولوجيا التركي "T3" بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتكنولوجيا والدفاع، وبشراكة إعلامية من وكالة الأناضول.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس رجب طيب أردوغان في اليوم الأول للمهرجان ويلقي كلمة خلال الفعالية. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في المجال البحري، ويستقبل الجمهور يومي 30 و31 أغسطس/آب، مع تنظيم الزيارات على ثلاث فترات زمنية: من الساعة 09:00 إلى 12:00، ومن 12:00 إلى 15:00، ومن 15:00 إلى 18:00 بتوقيت تركيا (ت.غ+3)، حيث يُسمح لكل زائر بالدخول لفترة واحدة فقط.

وتتضمن فعاليات المهرجان مسابقات للصواريخ تحت المائية، وأنظمة بحرية غير مأهولة، والمركبات البحرية المسيَّرة، إلى جانب عروض أخرى.