مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" يفتح أبوابه لعشاق التكنولوجيا والصناعات البحرية في مدينة إسطنبول
انطلقت فعاليات مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" اليوم الخميس، في مقر قيادة حوض بناء السفن بمدينة إسطنبول، ويعكس المهرجان رؤية "الحملة الوطنية التركية للتكنولوجيا" في المجال البحري ضمن فعاليات "تكنوفيست 2025".
28 أغسطس 2025

وينظم المهرجان وقف فريق التكنولوجيا التركي "T3" بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتكنولوجيا والدفاع، وبشراكة إعلامية من وكالة الأناضول.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس رجب طيب أردوغان في اليوم الأول للمهرجان ويلقي كلمة خلال الفعالية. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في المجال البحري، ويستقبل الجمهور يومي 30 و31 أغسطس/آب، مع تنظيم الزيارات على ثلاث فترات زمنية: من الساعة 09:00 إلى 12:00، ومن 12:00 إلى 15:00، ومن 15:00 إلى 18:00 بتوقيت تركيا (ت.غ+3)، حيث يُسمح لكل زائر بالدخول لفترة واحدة فقط.

وتتضمن فعاليات المهرجان مسابقات للصواريخ تحت المائية، وأنظمة بحرية غير مأهولة، والمركبات البحرية المسيَّرة، إلى جانب عروض أخرى.

كما يعرض المهرجان أبرز سفن الأسطول البحري التركي؛ منها "أناضولو"، و"إسطنبول"، و"بورغاز أدا"، و"الريس عروج"، و"نصرت"، و"صقاريا"، و"الريس خضر".

وسيجري أيضاً تنظم عروض متنوعة تشمل "النفق الزمني للوطن الأزرق" ومساحات ألعاب تفاعلية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

