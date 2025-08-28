تركيا
منظومة "القبة الفولاذية" التركية تحظى بتغطية إعلامية دولية
حظيت منظومة الدفاع الجوي المتكامل التركية المحلية الصنع "القبة الفولاذية" باهتمام واسع في وسائل الإعلام العالمية، عقب حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عنها في كلمة ألقاها يوم الأربعاء.
المنظومة الفولاذية التركية / AA
28 أغسطس 2025

وغطى الإعلام العالمي كلمة أردوغان خلال حفل أقيم في مجمع شركة "أسيلسان" التركية بالعاصمة أنقرة، لتسليم منظومة "القبة الفولاذية" للجيش وافتتاح منشآت جديدة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأنّ أردوغان كشف عن نظام الدفاع الجوي "القبة الفولاذية"، وعرضت خطاب الرئيس في الفعالية.

من جهتها، نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية تقريراً بعنوان: "تركيا تكشف عن منشأة بحثية بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز الدفاع".

ونشر موقع مونيتور الإخباري في واشنطن خبراً بعنوان: "تركيا تتسلم أول دفعة من نظام الدفاع الجوي القبة الفولاذية بقيمة 460 مليون دولار".

وعلى صعيد الإعلام الأوروبي، ذكرت وكالة رويترز البريطانية أنّ أردوغان أعلن أن شركة أسيلسان التركية ستزيد طاقتها الإنتاجية بأكثر من الضعف باستثمار قدره 1.5 مليار دولار في قاعدة تكنولوجية جديدة، مشيراً إلى أن هذه القاعدة، التي من المتوقع أن تدخل مرحلتها الأولى حيز التشغيل منتصف عام 2026، تمثل أكبر استثمار في صناعة الدفاع في البلاد وأكبر منشأة دفاع جوي متكاملة في أوروبا.

ونشرت صحيفة إندبندنت البريطانية خبراً بعنوان: "أردوغان يكشف عن نظام الدفاع الجوي القبة الفولاذية"، فيما تناولت مجلة دير شبيغل الألمانية الموضوع تحت عنوان: "أردوغان يكشف عن نظام الدفاع الجديد القبة الفولاذية"، منوهةً إلى أن تركيا ستعتمد على نظام دفاع جوي جديد مطور محلياً.

وفي الشرق الأوسط، أبرزت وسائل إعلامية هدف تركيا أن تصبح لاعباً عالمياً في قطاع الدفاع. وأكدت قناة الجزيرة القطرية أن نظام "القبة الفولاذية"، المطور بموارد وطنية تركية، يمثل خطوة تاريخية في استقلالية صناعة الدفاع التركية وينقل البلاد إلى مستوى جديد في مجال الدفاع الجوي.

وأفاد موقع العربي الجديد القطري بأن المرحلة الأولى من النظام بلغت تكلفتها 460 مليون دولار، وتضم 47 مركبة عسكرية، ضمن الاستعدادات الحربية المستقبلية.

وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن نظام "القبة الفولاذية" التركي، المكون من 47 مركبة وبتكلفة 460 مليون دولار، يعد إنجازاً تاريخياً. كما نقل تقرير موقع جريدة الأخبار اللبنانية تصريحات أردوغان التي أكد فيها أن "القبة الفولاذية" تمثل نقطة تحول في الدفاع الجوي للبلاد.

وسلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تقليص تركيا اعتمادها على الخارج في مجال الدفاع، إذ أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن أردوغان أعلن عن "القبة الفولاذية" المشابهة لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، مشيرةً إلى تقدم تركيا في السنوات الأخيرة لتصبح من الدول الرائدة في إنتاج الطائرات من دون طيار واتخاذها خطوات لإنتاج إمداداتها العسكرية الخاصة.

في آسيا، عنونت وكالة أنباء شينخوا الصينية تقريرها حول خطاب أردوغان بعنوان: "تركيا تتسلم مكونات نظام الدفاع الجوي المحلي القبة الفولاذية". كما تناولت صحيفة نيكي اليابانية مقالاً بعنوان: "أردوغان: نبني نظام دفاع جوي محلياً"، مسلطةً الضوء على الاستثمارات الكبيرة التي تضخها شركات الدفاع العملاقة في تركيا.

وفي أغسطس/آب 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.

مصدر:TRT ARABI
