وفي الشرق الأوسط، أبرزت وسائل إعلامية هدف تركيا أن تصبح لاعباً عالمياً في قطاع الدفاع. وأكدت قناة الجزيرة القطرية أن نظام "القبة الفولاذية"، المطور بموارد وطنية تركية، يمثل خطوة تاريخية في استقلالية صناعة الدفاع التركية وينقل البلاد إلى مستوى جديد في مجال الدفاع الجوي.

وأفاد موقع العربي الجديد القطري بأن المرحلة الأولى من النظام بلغت تكلفتها 460 مليون دولار، وتضم 47 مركبة عسكرية، ضمن الاستعدادات الحربية المستقبلية.

وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن نظام "القبة الفولاذية" التركي، المكون من 47 مركبة وبتكلفة 460 مليون دولار، يعد إنجازاً تاريخياً. كما نقل تقرير موقع جريدة الأخبار اللبنانية تصريحات أردوغان التي أكد فيها أن "القبة الفولاذية" تمثل نقطة تحول في الدفاع الجوي للبلاد.

وسلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على تقليص تركيا اعتمادها على الخارج في مجال الدفاع، إذ أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن أردوغان أعلن عن "القبة الفولاذية" المشابهة لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية"، مشيرةً إلى تقدم تركيا في السنوات الأخيرة لتصبح من الدول الرائدة في إنتاج الطائرات من دون طيار واتخاذها خطوات لإنتاج إمداداتها العسكرية الخاصة.

في آسيا، عنونت وكالة أنباء شينخوا الصينية تقريرها حول خطاب أردوغان بعنوان: "تركيا تتسلم مكونات نظام الدفاع الجوي المحلي القبة الفولاذية". كما تناولت صحيفة نيكي اليابانية مقالاً بعنوان: "أردوغان: نبني نظام دفاع جوي محلياً"، مسلطةً الضوء على الاستثمارات الكبيرة التي تضخها شركات الدفاع العملاقة في تركيا.

وفي أغسطس/آب 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.