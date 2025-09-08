وأعلن يلماز عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يشمل الفترة من عام 2026 إلى 2028، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحضور وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قرة هان، ومسؤولين آخرين.

وأورد المسؤول التركي أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة التركي خلال العامين الماضيين ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى "مستويات قياسية تاريخية"، مما عزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأوضح يلماز أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري بفضل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا إلى التمويل الخارجي.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.3% في 2026، وإلى 1.2% في 2027، وصولاً إلى 1% بحلول عام 2028.