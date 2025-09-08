تركيا
يلماز: الاقتصاد التركي يحافظ على توازنه رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية
أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن الاقتصاد التركي يحافظ على مظهر متوازن رغم استمرار مكافحة التضخم عالمياً وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
جودت يلماز، نائب الرئيس التركي خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة أنقرة / AA
8 سبتمبر 2025

وأعلن يلماز عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يشمل الفترة من عام 2026 إلى 2028، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحضور وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قرة هان، ومسؤولين آخرين.

وأورد المسؤول التركي أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة التركي خلال العامين الماضيين ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى "مستويات قياسية تاريخية"، مما عزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأوضح يلماز أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري بفضل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا إلى التمويل الخارجي.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.3% في 2026، وإلى 1.2% في 2027، وصولاً إلى 1% بحلول عام 2028.

وأفاد يلماز بأن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى يستهدف أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار، فيما من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، ويُخفض معدل البطالة إلى أقل من 8 بالمئة.

وبخصوص عجز الميزانية، يستهدف البرنامج أن تتراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% في 2025، وإلى 3.5% في 2026، وأن تنخفض إلى أقل من 3% بنهاية عام 2028.

أما معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، فهي 3.8% في 2026، وصولاً إلى 5% في 2028. كما يستهدف البرنامج خفض معدل التضخم إلى 28.5% في 2025، و16% في 2026، وصولاً إلى 8% في 2028، مع استقرار دائم عند خانة أحادية الرقم بنهاية البرنامج.

مصدر:TRT ARABI
