وكشفت "توغ" خلال فاعلية أقيمت في معرض ميونيخ الدولي للسيارات IAA Mobility 2025 في ألمانيا، عن سيارتها الكهربائية T10F من فئة السيدان بخمسة أبواب، بالتزامن مع إعلان طرح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات T10X في أوروبا، وقالت إن استقبال الطلبات على الطرازين سيبدأ في ألمانيا نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

ووصف رئيس مجلس إدارة "توغ"، فؤاد توسيالي، أن توسع الشركة في أوروبا يُعدّ "محطة مفصلية"، مضيفاً أنه "لأول مرة في تاريخ تركيا الصناعي ننجح في إنتاج سيارة تملك بلادنا جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، ورغم صعوبة التحدي تمكنا من تحقيقه بفضل الإصرار والعمل المستمر".

ولم تكشف الشركة بعد عن أسعار الطرازين الجديدين.