"توغ" التركية تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة من ألمانيا وتطلع إلى التوسع أوروبياً
أعلنت شركة السيارات الكهربائية التركية "توغ" (Togg) الاثنين، إطلاق أول مبيعاتها في السوق الأوروبية، ابتداءً من ألمانيا، أكبر سوق للسيارات وأكثرها تنافسية في القارة، في خطوة تهدف لتعزيز حضورها العالمي وفتح آفاق جديدة للأرباح.
شركة السيارات الكهربائية التركية "توغ" (Togg) عن إطلاق أولى مبيعاتها في السوق الأوروبية، ابتداءً من ألمانيا / AA
8 سبتمبر 2025

وكشفت "توغ" خلال فاعلية أقيمت في معرض ميونيخ الدولي للسيارات IAA Mobility 2025 في ألمانيا، عن سيارتها الكهربائية T10F من فئة السيدان بخمسة أبواب، بالتزامن مع إعلان طرح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات T10X في أوروبا، وقالت إن استقبال الطلبات على الطرازين سيبدأ في ألمانيا نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

ووصف رئيس مجلس إدارة "توغ"، فؤاد توسيالي، أن توسع الشركة في أوروبا يُعدّ "محطة مفصلية"، مضيفاً أنه "لأول مرة في تاريخ تركيا الصناعي ننجح في إنتاج سيارة تملك بلادنا جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، ورغم صعوبة التحدي تمكنا من تحقيقه بفضل الإصرار والعمل المستمر".

ولم تكشف الشركة بعد عن أسعار الطرازين الجديدين.

ووفق بيانات "توغ"، فقد باعت العام الماضي نحو 30 ألف سيارة من طراز T10X داخل تركيا، وهو أول عام كامل لبدء التسليمات، بينما ارتفعت المبيعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 42 بالمئة لتصل إلى نحو 21 ألف وحدة.

ويأتي دخول "توغ" للسوق الأوروبية في وقت فشلت فيه شركات ناشئة أخرى بمجال السيارات الكهربائية مثل Fisker وLordstown وArrival في الاستمرار، بينما يواصل مستثمرون كبار دعم شركات مثل VinFast الفيتنامية وLucid الأمريكية وRivian عبر استثمارات بمليارات الدولارات.

مصدر:TRT Arabi
