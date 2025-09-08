جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد لمراحل التعليم الإلزامي في تركيا.
وقال في هذا الصدد: "لا تنسوا إخوانكم وأخواتكم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين قُصفت مدارسهم واغتيل مدرسوهم على يد شبكة معادية للإنسانية".
وخلال خطابه، سرد الرئيس أردوغان، بعضاً من إنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية في مجال التعليم والخدمات المقدمة للمدارس في عموم تركيا.
وفي 13 أغسطس/آب الماضي، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، عبر منصة إكس، إن مليون طفل بغزة محرومون من التعليم، ويعانون من صدمة نفسية عميقة.
وعلى مدى عامين، حُرم طلبة قطاع غزة عموماً، والثانوية العامة على وجه الخصوص، من الانتظام في مقاعد الدراسة، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي نحو 90 بالمئة من المدارس والمؤسسات التعليمية، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة مطلع سبتمبر/أيلول، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحرم للعام الثالث على التوالي نحو 785 ألف طالب وطالبة من الدراسة".
وأضاف: "كما يحرم 25 ألف معلم من حقهم الأساسي في التعليم، في جريمة ممنهجة يرقى أثرها إلى إبادة ثقافية وتعليمية"، واستطرد: "لم يتوقف الاستهداف عند البنية التحتية، بل امتد ليحصد أرواح 13500 طالب و830 معلماً وكادراً تربوياً، و193 عالماً وأكاديمياً وباحثاً".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و522 شهيداً، و163 ألفاً و96 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.