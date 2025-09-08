جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد لمراحل التعليم الإلزامي في تركيا.

وقال في هذا الصدد: "لا تنسوا إخوانكم وأخواتكم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين قُصفت مدارسهم واغتيل مدرسوهم على يد شبكة معادية للإنسانية".

وخلال خطابه، سرد الرئيس أردوغان، بعضاً من إنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية في مجال التعليم والخدمات المقدمة للمدارس في عموم تركيا.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، عبر منصة إكس، إن مليون طفل بغزة محرومون من التعليم، ويعانون من صدمة نفسية عميقة.