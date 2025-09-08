تركيا
2 دقيقة قراءة
أردوغان بمناسبة بدء العام الدراسي بتركيا: لا تنسوا إخوانكم طلاب ومدرّسي غزة وفلسطين
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، ، الطلاب الأتراك إلى عدم نسيان الطلاب والمعلمين الذين قُتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
أردوغان بمناسبة بدء العام الدراسي بتركيا: لا تنسوا إخوانكم طلاب ومدرّسي غزة وفلسطين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفل افتتاح العام الدراسي الجديد في مدرسة بإسطنبول / AA
8 سبتمبر 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد لمراحل التعليم الإلزامي في تركيا.

وقال في هذا الصدد: "لا تنسوا إخوانكم وأخواتكم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين قُصفت مدارسهم واغتيل مدرسوهم على يد شبكة معادية للإنسانية".

وخلال خطابه، سرد الرئيس أردوغان، بعضاً من إنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية في مجال التعليم والخدمات المقدمة للمدارس في عموم تركيا.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، عبر منصة إكس، إن مليون طفل بغزة محرومون من التعليم، ويعانون من صدمة نفسية عميقة.

اختيارات المحرر

وعلى مدى عامين، حُرم طلبة قطاع غزة عموماً، والثانوية العامة على وجه الخصوص، من الانتظام في مقاعد الدراسة، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي نحو 90‎ بالمئة من المدارس والمؤسسات التعليمية، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة مطلع سبتمبر/أيلول، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحرم للعام الثالث على التوالي نحو 785 ألف طالب وطالبة من الدراسة".

وأضاف: "كما يحرم 25 ألف معلم من حقهم الأساسي في التعليم، في جريمة ممنهجة يرقى أثرها إلى إبادة ثقافية وتعليمية"، واستطرد: "لم يتوقف الاستهداف عند البنية التحتية، بل امتد ليحصد أرواح 13500 طالب و830 معلماً وكادراً تربوياً، و193 عالماً وأكاديمياً وباحثاً".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و522 شهيداً، و163 ألفاً و96 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us