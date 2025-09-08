جاء ذلك في تصريحات اليوم الاثنين، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب اجتماع للحكومة التركية، تعقيباً على الكارثة التي يتعرَّض لها الفلسطينيون جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم منذ نحو عامين.

وقال: "كانت الإبادة في غزة على رأس جدول أعمالنا، سواء في خطاب القمة أو في اجتماعاتنا الثنائية"، وشدّد على أنّ تركيا ستحافظ على موقفها الثابت رغم كل الضغوط والتهديدات والغطرسة التي تمارسها "شبكة الإجرام" التي قتلت أكثر من 64 ألف شخص بريء.

وأكد الرئيس التركي أنه: "في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام، سنواصل موقفنا الصادق وسنكون صوت الفلسطينيين المضطهدين هناك".

"آق قويو النووية"

من جهة أخرى قال الرئيس أردوغان إن محطة "آق قويو" النووية الجاري العمل على إنشائها، ستُعفي تركيا من استيراد 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً وستسهم بـ50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

وفنّد أردوغان خلال تصريحاته بالمجمع الرئاسي، مزاعم دعاة حماية البيئة حول بناء تركيا المحطات النووية، قائلاً: "يوجد حالياً 62 مفاعلاً قيد الإنشاء في 15 دولة من بينها تركيا".

وأردف: "إذا أردنا تقليل اعتمادنا على الخارج بمجال الطاقة وتحقيق أهدافنا الخاصة بصافي الانبعاثات الصفرية لعام 2053 وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، فلا بد لنا من إدخال الطاقة النووية إلى سلة إنتاجنا"، ولفت الرئيس أردوغان إلى أن محطة "آق قويو" ستمنع انبعاث 35 مليون طن من الكربون سنوياً.

ودُشّنت أولى مراحل "آق قويو" في أبريل/نيسان 2023، وتُعَدّ أول محطة تركية للطاقة النووية، ومن بين أكبر الاستثمارات بالبلاد، في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا عام 2010. وتلبّي المحطة 10% من الطلب على الكهرباء في تركيا عند تشغيل كامل وحداتها في عام 2028.