وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، قال أرباش، إنه عقد مباحثات تشاورية مع الوزير السعودي حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الحج والعمرة.

وأشاد أرباش بتنظيم السعودية للحج والعمرة، مثمناً الخدمات التي تقدمها لزوار بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض.

وأشار إلى أهمية تسخير التكنولوجيا في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير أفضل أجواء العبادة لهم خلال رحلات الحج والعمرة.

وعن تفاصيل مباحثاته مع الوزير السعودي، قال المسؤول التركي إنهم عقدوا مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، لبحث خدمات الحج والعمرة المقدمة للحجاج الأتراك خلال العام الفائت، كما ناقش الجانبان سبل التعاون لتنظيم موسم الحج والعمرة للعام المقبل 2026.