تركيا
إسطنبول.. مباحثات تركية-سعودية حول ملف الحج والعمرة
عقد رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، اليوم الاثنين، مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، حول التعاون الثنائي في إسطنبول.
رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي بإسطنبول. / AA
8 سبتمبر 2025

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، قال أرباش، إنه عقد مباحثات تشاورية مع الوزير السعودي حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الحج والعمرة.

وأشاد أرباش بتنظيم السعودية للحج والعمرة، مثمناً الخدمات التي تقدمها لزوار بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض.

وأشار إلى أهمية تسخير التكنولوجيا في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير أفضل أجواء العبادة لهم خلال رحلات الحج والعمرة.

وعن تفاصيل مباحثاته مع الوزير السعودي، قال المسؤول التركي إنهم عقدوا مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، لبحث خدمات الحج والعمرة المقدمة للحجاج الأتراك خلال العام الفائت، كما ناقش الجانبان سبل التعاون لتنظيم موسم الحج والعمرة للعام المقبل 2026.

وأشار إلى زيارة قرابة 650 ألف معتمر من تركيا، الأراضي المقدسة في المملكة خلال موسم 2024-2025، وذلك عبر الشركات الخاضعة لرقابة رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الحج السعودية.

وأوضح أن الرقم أكبر بكثير عند الأخذ بعين الاعتبار الزيارات الفردية والعائلية إلى الأراضي المقدسة

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب المؤتمر الصحفي المشترك، قال أرباش، إن هناك بعض المشكلات التي تواجه المعتمرين الأتراك، مبيناً أنهم تبادلوا مع الجانب السعودي مقترحات الحلول إزاء هذه المشكلات.

مصدر:TRT ARABI
