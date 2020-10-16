سياسة
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تنفيذاً لمذكرة التفاهم.. المقاولون الأتراك يستأنفون أعمالهم في ليبيا
أعلنت وزيرة التجارة التركية دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا حيز التنفيذ، وبذلك تتمكن الشركات التركية من إنهاء العمليات التجارية لعديد من المشاريع التي لم تكتمل بسبب احتجاجات 2011.
تنفيذاً لمذكرة التفاهم.. المقاولون الأتراك يستأنفون أعمالهم في ليبيا
أعلنت وزيرة التجارة التركية دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا حيز التنفيذ / Reuters
16 أكتوبر 2020

أعلنت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان الجمعة، دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا حيز التنفيذ.

وفي تغريدة عبر تويتر، قالت بكجان إن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 24 سبتمبر/أيلول الماضي، بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية الجمعة.

وأشارت في هذا الإطار إلى أهمية المرسوم الرئاسي، مبينة أن الشركات التركية قادرة على إنهاء العمليات التجارية للمشاريع غير المكتملة من خلال بدء المفاوضات مع أصحاب العمل الليبيين.

وأعربت بكجان عن تمنياتها بالتوفيق للشركات التركية التي سيتسنى لها المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

جدير بالذكر أن عديداً من المشاريع التي كانت تنفذها شركات تركية في ليبيا لم يكتمل بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.

ومؤخراً أجرى الوفدان التركي والليبي محادثات حول خارطة طريق لاستئناف تنفيذ مشاريع المقاولات التي تنتظر حلاً منذ نحو 10 سنوات.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، وقّعت الوزيرة بكجان، مع وزير التخطيط الليبي الطاهر الجهيمي، مذكرة تفاهم بخصوص المشاريع التركية المعلقة في ليبيا.

وأوضحت بكجان حينها أن التفاهمات تهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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