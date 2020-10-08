رفضت "حركة المقاومة الإسلامية - حماس"، الخميس، تصريحات مسؤول سعودي، هاجم خلالها القيادة الفلسطينية، واصفاً إياهم بـ"ناكري الجَميل".

جاء ذلك في تصريح مقتضب للقيادي في الحركة، سامي أبو زهري، على تويتر، رداً على تصريحات أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، بندر بن سلطان، خلال مقابلة أذاعتها قناة العربية السعودية، مساء الأربعاء.

وقال بن سلطان خلال المقابلة: "من الصعب الوثوق بالقيادة الفلسطينية، بعد نكران الجميل من قبلهم؛ وهذا لن يؤثر على تعلّق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني".

واتهم القيادة الفلسطينية بـ"التهرّب من حل القضية"، قائلاً إنهم يعتبرون كلاً من تركيا وإيران، أهم من دول الخليج ومصر.

كما اتهم غزة "بتصدير الإرهاب والقتل لمصر، التي تسعى ليل نهار لحل القضية، ورفع الحصار عن القطاع".

ورداً على ذلك، قال أبو زهري إن هذه التصريحات "لا تخدم إلا الاحتلال (الإسرائيلي)"، واصفاً إياها بـ"المؤسفة".

من جانب آخر، لاقت تصريحات بن سلطان، تأييدا من دولة الإمارات، حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تويتر، إن "شهادة بن سلطان للتاريخ، تمثل سرداً صادقاً لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية".

وتوترت العلاقات بين القيادة الفلسطينية، ودولة الإمارات، إثر توقيع الأخيرة اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، يخالف المبادرة العربية للسلام، التي تربط التطبيع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.