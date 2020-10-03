في حلقة جديدة من استفزازاتها المتكررة أصدرت اليونان، السبت، إخطاري "نافتكس" في منطقتين بالبحر المتوسط، تغطيان مساحة واسعة داخل منطقة صلاحية تركيا، بزعم تدريبات على الرماية.

ويأتي الإخطاران في الوقت الذي تُقدم فيه تركيا على الخطوات اللازمة لحل المشاكل العالقة ببحري إيجة والمتوسط عبر الحوار.

وإثر هذين الإخطارين أكدت تركيا أن المنطقتين الواردتين ضمن الإخطار اليوناني تقعان ضمن صلاحية محطتها على شواطئ ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، مصدرة بدورها إخطارين في نفس المنطقتين.

وفي الإخطار الصادر عن محطة "نافتكس" بولاية أنطاليا التركية، أشارت المحطة إلى أن اليونان أصدرت إخطاراً ضمن منطقتين تخضعان للصلاحية التركية، ولا تملك فيهما الصلاحية.

وأوضحت محطة نافتكس أنطاليا أن تركيا ستقوم بتدريبات على الرماية في المنطقتين المذكورتين بين 6 و8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

من جانبها قالت مصادر أمنية تركية إن إخطار نافتكس اليوناني من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة.

وأكدت أن تركيا مع حل المشاكل العالقة حول بحري إيجة والمتوسط عبر القانون الدولي والحوار وعلاقات حُسن الجوار.

وأوضحت في هذا الإطار أن تركيا اتخذت العديد من الإجراءات للمساهمة في إيجاد الحلول، من قبيل خفض مناورات عسكرية، وتأجيل أخرى في المنطقة.

وشددت على أنه أمام جميع هذه النيات الحسنة لتركيا، فإن اليونان تسعى إلى قلب طاولة الحوار.