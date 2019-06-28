سياسة
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الرئاسة التونسية: الرئيس السبسي صحته تتحسن ويهاتف وزير الدفاع
أكدت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية تحسن صحة الرئيس السبسي، الذي تعرض لوعكة صحية، الخميس، كما أجرى الرئيس التونسي مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي حول الوضع العام في البلاد.
الرئاسة التونسية: الرئيس السبسي صحته تتحسن ويهاتف وزير الدفاع
السبسي أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي / AA
28 يونيو 2019

أكدت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، الجمعة، تحسن صحة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي تعرض لوعكة الخميس، أُدخل على أثرها المستشفى.

وحسب وكالة الأناضول قالت قراش نؤكد أن صحة الرئيس في تحسن، وأضافت أن "الرئيس السبسي أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، حول الوضع العام في البلاد".

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة، الخميس، بتعرّض السبسي "لوعكة صحيّة حادة" وذكر فراس قراش مستشاره الإعلامي أنّ "الحالة الصحية للرئيس حرجة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس"، وراجت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات أجنبية، تفيد بوفاة السبسي.

وكانت العاصمة تونس شهدت تفجيرين انتحاريين، الخميس، أسفرا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 9 أشخاص.

وذكر موقع سايت الأمريكي، المتخصص في رصد مواقع الجماعات المتطرفة، أن وكالة "أعماق" المحسوبة على تنظيم داعش الإرهابي أعلنت تبني التنظيم للتفجيرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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