دفع النجاح الكبير لمسلسل السلطان عبد الحميد أسرة المسلسل إلى ضم ممثلين جدد خاصة في ظل تصاعد الأحداث في العمل الفني الذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على شاشة تلفزيون TRT1 وقنوات عالمية أخرى.

المسلسل الذي يطل على محبيه مساء كل جمعة، ضم إلى كادره 3 ممثلين جدد، سيشاركون في الموسم الحالي، وهو الموسم الثالث بالنسبة للمسلسل الذي أنتجته شركة "إس فيلم"، وفق ما كشفت عنه صحيفة "بوستا" التركية.

الممثلون الجدد هم جيم أوجان، وسيردار دنير، وإكين مرت دايماز، وسيجتمعون في الحلقة المقبلة من المسلسل؛ حيث يواصل السلطان عبد الحمد الثاني، مواجهة المؤامرات والأخطار المحدقة به، جراء الأفخاخ التي تنصب له من أعدائه وخصومه، في السنوات الأخيرة للدولة العثمانية.

ومنذ عام 2017، يعرض مسلسل السلطان عبد الحميد على شاشة تلفزيون TRT1 التركي، وعدد من القنوات حول العالم.

وما يزال المسلسل متواصلاً؛ نظراً للنجاح الكبير الذي يحققه، وتعرض حالياً حلقات الجزء الثالث.

ويُوثق المسلسل أبرز الأحداث في الأعوام الـ13 الأخيرة (1896-1909) من حياة السلطان عبد الحميد الثاني؛ فضلاً عن الأحداث التي عاشتها الدولة العثمانية إبان حكمه.‎

وحققت المسلسلات التركية نجاحاً ملحوظاً، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.