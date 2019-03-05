سياسة
2 دقيقة قراءة
مسلسل "السلطان عبد الحميد" يضم ممثلين جدداً إلى كادره
سيضم مسلسل السلطان عبد الحميد إلى كادره 3 ممثلين جدد، سيشاركون في الموسم الحالي، وهم جيم أوجان، وسيردار دنير، وإكين مرت دايماز. وسيجتمع الممثلون الجدد في الحلقة المقبلة من المسلسل.
مسلسل "السلطان عبد الحميد" يضم ممثلين جدداً إلى كادره
المسلسل يُوثق أبرز الأحداث في الأعوام الـ13 الأخيرة (1896-1909) من حياة السلطان عبد الحميد الثاني 
5 مارس 2019

دفع النجاح الكبير لمسلسل السلطان عبد الحميد أسرة المسلسل إلى ضم ممثلين جدد خاصة في ظل تصاعد الأحداث في العمل الفني الذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على شاشة تلفزيون TRT1 وقنوات عالمية أخرى.

المسلسل الذي يطل على محبيه مساء كل جمعة، ضم إلى كادره 3 ممثلين جدد، سيشاركون في الموسم الحالي، وهو الموسم الثالث بالنسبة للمسلسل الذي أنتجته شركة "إس فيلم"، وفق ما كشفت عنه صحيفة "بوستا" التركية.

الممثلون الجدد هم جيم أوجان، وسيردار دنير، وإكين مرت دايماز، وسيجتمعون في الحلقة المقبلة من المسلسل؛ حيث يواصل السلطان عبد الحمد الثاني، مواجهة المؤامرات والأخطار المحدقة به، جراء الأفخاخ التي تنصب له من أعدائه وخصومه، في السنوات الأخيرة للدولة العثمانية.

ومنذ عام 2017، يعرض مسلسل السلطان عبد الحميد على شاشة تلفزيون TRT1 التركي، وعدد من القنوات حول العالم.

وما يزال المسلسل متواصلاً؛ نظراً للنجاح الكبير الذي يحققه، وتعرض حالياً حلقات الجزء الثالث.

ويُوثق المسلسل أبرز الأحداث في الأعوام الـ13 الأخيرة (1896-1909) من حياة السلطان عبد الحميد الثاني؛ فضلاً عن الأحداث التي عاشتها الدولة العثمانية إبان حكمه.‎

وحققت المسلسلات التركية نجاحاً ملحوظاً، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us