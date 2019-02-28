سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 فبراير/شباط 2019
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خلاصات من TRT عربي: 28 فبراير/شباط 2019
جرى اللقاء بين أردوغان وكوشنر في المجمع الرئاسي بأنقرة وشارك فيه وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق / Reuters
28 فبراير 2019

أهم الأحداث:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، واليوم الأول من قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ينتهي بكثير من الوعود.

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أردوغان يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي في أنقرة

    استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جاريد كوشنر في العاصمة أنقرة. وفي وقت سابق قالت مصادر لـTRT عربي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث مع كوشنر القضية الفلسطينية وكذلك الانسحاب الأمريكي من سوريا. [TRT عربي]

    جرى اللقاء في المجمع الرئاسي بحضور وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، وبحسب مراسل الأناضول استغرق اللقاء ساعتين بعيداً عن وسائل الإعلام. [الأناضول]

    انتهاء اليوم الأول من قمة ترمب وكيم بكثير من الوعود

      انتهى اليوم الأول من القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، بوعود بالتوصل إلى نتائج أكثر إيجابية من القمة الأولى التي كانت انعقدت في سنغافورة بداية الصيف الماضي. [TRT عربي]

      وخلال الاستعداد لهذه القمة لمّح ترمب بأنه قد يتبنى موقفاً أكثر مرونة، قائلاً إنه ليس في عجلة من أمره لتحقيق نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية. وكرر هذه التصريحات قائلاً إنه يشعر بالرضا رغم أن بعض الناس يعتقدون أن المحادثات ينبغي أن تتحرك بوتيرة أسرع. [رويترز]

      مصدر:TRT عربي
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