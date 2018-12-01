سياسة
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وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب
توفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما. وتولّى الجمهوري جورج بوش الأب رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 1989 و1993 بعدما كان نائبا للرئيس رونالد ريغان.
وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب
الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب / AFP
1 ديسمبر 2018

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاماً، في مدينة هيوستن بولاية تكساس بعد صراع مع المرض.

وأعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الخبر في وقت متأخر الجمعة، فيما صرحت العائلة أن ترتيبات الجنازة ستُعلن في وقت قريب.

وقال جورج بوش الابن في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاماً مميزاً".

وأضاف جورج هربرت ووكر بوش: "كان أفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة".

وتأتي وفاة جورج بوش الأب بعد أشهر على وفاة زوجته بربارا بوش في إبريل/نيسان الماضي، عن عمر ناهز 73 عاماً.

وحكم بوش الأب الولايات المتحدة بين 1989 و1993، وعاصر مرحلة انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي، بعدما بقي ثماني سنوات نائباً للرئيس رونالد ريغن، حيث أصبح جورج بوش الأب الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة.

وقد أعلن بوش الأب عام 1990 ما عُرِف بالنظام العالمي الجديد، وقاد حملة إخراج القوات العراقية من الكويت.

ولم يُنتخب بوش الذي كان قبل ذلك طياراً حربيّاً ومديراً لوكالة الاستخبارات المركزية CIA، لولاية رئاسية ثانية، وهُزم في انتخابات عام 1993 أمام خصمه الديمقراطي بيل كلينتون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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