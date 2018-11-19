تستعد الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، الاثنين، لتوزيع جوائز Emmy (إيمى) الدولية للعام الجاري، ويتنافس في الدورة السادسة والأربعين هذا العام أكثر من 600 شخص من العاملين في مجال الفن التليفزيوني، من أكثر من 60 دولة.

ووصل للمرحلة النهائية في مسابقات هذا العام، 50 عملاً تلفزيونياً، يتنافسون مقسمين على11 فئة، تشمل قائمة أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، إضافة إلى البرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية وغيرها.

وللمرة الأولى تجرى المنافسة بين أكثر من عمل تركي ضمن فئة أفضل مسلسل درامي، حيث تضم قائمة التصفيات النهائية 4 مسلسلات درامية بينها اثنان تركيان.

عروس إسطنبول (Istanbullu Gelin)

يعد مسلسل عروس إسطنبول واحداً من الأعمال الدرامية التركية التي استمرت في تحقيق نسب مشاهدة عالية على الشاشات التركية على مدار ثلاثة مواسم، ولا يزال يعرض على قناة ستار التركية أسبوعياً.

وينتمي عروس إسطنبول إلى الدراما الاجتماعية التي تضم جانباً من الرومانسية والكوميديا، ويروي قصة عائلة ثرية تعيش تحت رعاية أم صارمة، تأبى أن تتقبل عروس ابنها، التي جاءت من إسطنبول، في تلك العائلة.

ويشارك في بطولة المسلسل، الذي تنتجه شركة القمر للإنتاج الفني، المطرب والممثل التركي أوزجان دينيز والممثلة الشابة أصلى أنور، والفنانة القديرة إيبيك بيلجين.

الشجاع والجميلة (Cesur Ve Güzel)

ينتمي المسلسل إلى دراما "الأكشن" والرومانسية، التي تتمحور قصتها حول الصراع بين الحب والانتقام من خلال الشاب "جسور"، الذي يعود إلى قريته للانتقام من قاتل والده.

يقوم ببطولة المسلسل الذي أنتجته شركة O3 العربية عام 2016، النجمة الشهيرة توبا بيوكوستون والنجم كيفانش تاتليتوغ.

ويشار إلى أن العملين الآخرين المرشحين لجائزة أفضل مسلسل درامي هذا العام هما المسلسلان البرتغالي Ouro Verde والمكسيكي Paquita la del Barrio.

أفضل ممثل يعكس معاناة الجيش التركي

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل ممثل فتضم هذا العام الممثل التركي الشاب تولجا صاريطاش، بدوره في مسلسل العهد (Söz).

وينافس صاريطاش ثلاثة ممثلين آخرين من الدنمارك وكندا والبرازيل.

ويجسد تولجا دور البطولة في مسلسل العهد بشخصية يافوز، وهو قائد في إحدى الفرق الخاصة التابعة للجيش التركي.

وأحداث المسلسل تدور حول حياة الجنود الأتراك في ظل مخاطر تحيط بتركيا وجيشها.

وبالرغم من أن مسلسل العهد يعد البطولة المطلقة الأولى للنجم الصاعد تولجا صاريطاش؛ فإنه أظهر أداءً مميزاً، جعله هذا العام واحداً من نجوم الصف الأول في تركيا، كما أكسبه شهرة أكبر في العالم العربي؛ حيث يحظى المسلسل بمتابعة عربية كبيرة.

ولم يكن هذا العام هو الأول الذي تشهد فيه المنافسة حضوراً تركياً، ففي عام 2014 رُشحت النجمة توبا بيوكوستون لجائزة أفضل ممثلة، وكانت التركية الأولى التي تُرشَّح لتلك الجائزة، وذلك عن دورها في مسلسل الأكشن 20 دقيقة.

وجسدت توبا في مسلسل 20 دقيقة، الذي أنتجته شركة القمر عام 2013، دور قاتلة يحاول زوجها تهريبها من السجن.

وفي العام التالي مثّل مسلسل آخر لتوبا بيوكوستون تركيا في القوائم النهائية لجوائز الإيمي، فنافس مسلسل العشق الأسود ببطله الرئيس النجم إنجين أكيوريك عن فئة أفضل ممثل.

وبالرغم من المشاركات التركية السابقة فإن أياً من الممثلين لم يتمكن من الحصول على الجائزة، حتى عام2017، إذ حصل مسلسل حب أعمى على جائزة أفضل إنتاج درامي؛ ليكون أول مسلسل تركي يتوج بجائزة إيمي. ومسلسل "حب أعمى" من إنتاج شركة القمر، وبطولة النجمة نسليهان أتاجول، والنجم بوراك أوزيجيفت.

الدراما العربية في الإيمي

خلت قوائم الإيمي هذا العام من أية مشاركة عربية، بالرغم من أن عملين عربيين كانا قد حصدا جائزتين في السابق، إحداهما كانت جائزة أفضل عمل رقمي في 2011 لمسلسل الإنترنت اللبناني "شنكبوت".

وأُعد حينها المسلسل الأول من نوعه في العالم العربي. وتدور أحداثه حول الصبي سليمان (13 عاماً) الذي يتجول في شوارع بيروت بدراجته النارية لتوصيل الطلبات المنزلية، ويسلط الضوء على عدد من المشكلات الاجتماعية بطريقة مضحكة.

أما العمل الثاني فكان المسلسل الأردني الاجتياح الذي فاز بجائزة أفضل عمل درامي لعام 2008، وهو أول عمل عربي يتوج بالجائزة.

وتدور أحداثه في "مخيم جنين" في الضفة الغربية أثناء عملية "الدرع الواقي" الإسرائيلية عام 2002، كما يتحدث عن قصة حب بين الشاب الفلسطيني مصطفى والفتاة الإسرائيلية يائيل، خلال الحصار.

قام ببطولة المسلسل، الذي مثلت أحداثه في سوريا، الممثلة الأردنية صبا مبارك، ومنذر رياحنة، وإياد نصار، وعباس النوري، ونادرة عمران، وديما قندلفت وأنطوانيت نجيب، ومكسيم خليل.