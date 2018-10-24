أهم الأحداث:

خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكشف تفاصيل عن قضية مقتل خاشقجي. وانعقاد المؤتمر السعودي “مبادرة الاستثمار في المستقبل” وسط جملة من الانسحابات الدولي والرئيس الأميركي يتحدث بموقف جديد من قضية خاشقجي.

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ترمب: أريد أن أصدّق المسؤولين السعوديين.

- ترمب يقول إن لديه قناعة بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لم تكن لديه أي معلومات بخصوص عملية قتل الصحفي، جمال خاشقجي، TRT عربي

- قال ترمب رداً منه على ما إذا كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان متورطًا في العملية أم لا، "الشخص الذي يدير مثل هذه الأمور (بالسعودية) على هذا المستوى، هو الأمير، ومن ثم إذا كان هناك أحد له علاقة بالحادث فسيكون هو". TRT عربي

- أعرب ترمب عن أمله في أن يكون ولي العهد صادقاً فيما قال، مضيفاً "أنا أريد أن أصدّقهم، حقيقة أريد أن أصدقهم فيما يقولون". TRT عربي

- وزارة الخارجية الأميركية تعلن أنه سيتم إلغاء تأشيرات 21 سعودياً إلى الولايات المتحدة أو سيكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

خطاب أردوغان

- كشف الرئيس التركي مجموعة من التفاصيل والمعطيات بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وشدد على أن الجريمة مدبرة، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية. [

TRT عربي/الآن

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- أكثر من 14 وسيلة إعلام عالمية بثت خطاب أردوغان على الهواء مباشرة، من بينها "بي. بي. سي. العربية" و"فرانس 24" و"روسيا اليوم" و"سكاي نيوز العربية" و"الجزيرة" و"الجزيرة مباشر" و"الجزيرة الإنجليزية" و"تي. آر. تي. العربية" التركية و"تي. آر. تي. وورلد" التركية.

[وكالة الأناضول ]

- أردوغان: "في أيدينا أدلة قوية على أن جريمة القتل عملية مخطط لها وليست صدفة، وإلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي". [

وكالة الأناضول

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- 6 أسئلة طالب أردوغان السعودية بالإجابة عنها من بينها، لماذا تجمع 15 شخصاً بينهم أمنيون وطبيب تشريح في إسطنبول يوم الجريمة، وما اسم المتعاون المحلي الذي قالت عنه الرياض في روايتها إن الفريق السعودي سلمه الجثة. [

عربي بوست

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- أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية، خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد أن امتنعت عن التعليق على القضية منذ بدايتها. [وكالة الأناضول]

مبادرة الاستثمار السعودية بلا مستثمرين

لجأ المستثمرون الأجانب إلى بيع الأسهم السعودية في الأسبوعين الأخيرين في واحدة من أكبر موجات البيع، بسبب تداعيات قضية مقتل الصحفي خاشقجي. [

TRT عربي/ الآن

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ولي العهد السعودي يقول إنه راضٍ عن مؤتمر الاستثمار في الرياض. [

رويترز

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ولي العهد السعودي يغادر مؤتمر مستقبل الاسثمار دون أن يوجه كلمة للمؤتمر. [

رويترز

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واجه المؤتمر انسحابات بالجملة منه عقب إعلان السعودية مقتل خاشقجي، من بينهم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم. [

TRT عربي/الآن

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