وجاءت المسيّرة استجابة لدعوة المبادرة المغربية للدعم والنصرة (منظمة غير حكومية)، إذ اعتصم المحتجون في ساحة المعكازين قبل أن يجوبوا شوارع المدينة مرددين شعارات تطالب بحماية المدنيين في القطاع ومحاسبة إسرائيل على ممارساتها.

ومن بين الشعارات التي رفعها المشاركون: "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا أمريكان"، و"فلسطين تقاوم"، في حين ندّدوا بعجز المجتمع الدولي عن وقف ما وصفوه بـ"الإبادة المستمرة" في غزة.

ويأتي هذا التحرك الشعبي في ظل تفاقم أزمة التجويع داخل القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا سوء التغذية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 281 شهيداً، بينهم 114 طفلاً.