دوران: تصريحات نتنياهو حول أحداث 1915 نفاق سياسي بينما يرتكب مجازر وإبادة في غزة
انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أحداث عام 1915، واصفاً إياها بأنها استغلال للتاريخ والقانون بشكل منافق، في وقت تُرتكب فيه مجازر ممنهجة ضد المدنيين في غزة.
رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران / AA
27 أغسطس 2025

وقال دوران عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، إن ما يجري في غزة يحمل جميع سمات جريمة الإبادة الجماعية من منظور القانون الدولي، مشيراً إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير مصادر الحياة الأساسية بشكل ممنهج، وإجبار السكان على النزوح الجماعي أمام أنظار العالم.

وأكّد أن من يرتكب هذه الجرائم لا يملك أي شرعية لإصدار أحكام تاريخية، مشدداً على أن تركيا ستواصل جهودها في جميع المحافل لضمان محاكمة نتنياهو وشبكة المجازر التابعة له أمام القضاء الدولي وإنزال أشد العقوبات بهم.

مصدر:TRT Arabi
