27 أغسطس 2025
وقال دوران عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، إن ما يجري في غزة يحمل جميع سمات جريمة الإبادة الجماعية من منظور القانون الدولي، مشيراً إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير مصادر الحياة الأساسية بشكل ممنهج، وإجبار السكان على النزوح الجماعي أمام أنظار العالم.
وأكّد أن من يرتكب هذه الجرائم لا يملك أي شرعية لإصدار أحكام تاريخية، مشدداً على أن تركيا ستواصل جهودها في جميع المحافل لضمان محاكمة نتنياهو وشبكة المجازر التابعة له أمام القضاء الدولي وإنزال أشد العقوبات بهم.
مصدر:TRT Arabi