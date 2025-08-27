وقال دوران عبر منصة إكس اليوم الأربعاء، إن ما يجري في غزة يحمل جميع سمات جريمة الإبادة الجماعية من منظور القانون الدولي، مشيراً إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير مصادر الحياة الأساسية بشكل ممنهج، وإجبار السكان على النزوح الجماعي أمام أنظار العالم.