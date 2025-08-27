جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، خلال حفل تخريج أكاديمية الدرك وقوات خفر السواحل الذي أقيم في العاصمة أنقرة، إذ قال: "قاتلو أشقائنا الفلسطينيين برصاصات الغدر والقنابل أمام عدسات الكاميرات يومياً سيخضعون للحساب عاجلاً آم آجلاً".

وذكر أردوغان أن المظالم التي تشهدها غزة تمزق القلوب، مؤكداً أن مشاهد الأطفال الأبرياء الذين التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع، تُدمي قلوبهم وقلوب أصحاب الضمائر.

وأضاف الرئيس التركي أن "عصابة القتل الصهيونية وقدرتها على مواصلة مجازرها بكل غطرسة تثير غضبنا جميعاً".