تركيا
1 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان: قاتلو الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات سيخضعون للحساب عاجلاً أم آجلاً
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن قاتلي الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات يومياً سيخضعون للحساب عاجلاً أم آجلاً.
الرئيس أردوغان: قاتلو الفلسطينيين أمام عدسات الكاميرات سيخضعون للحساب عاجلاً أم آجلاً
الرئيس التركي خلال حفل تخريج أكاديمية الدرك وقوات خفر السواحل الذي أقيم في العاصمة أنقرة / AA
27 أغسطس 2025

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، خلال حفل تخريج أكاديمية الدرك وقوات خفر السواحل الذي أقيم في العاصمة أنقرة، إذ قال: "قاتلو أشقائنا الفلسطينيين برصاصات الغدر والقنابل أمام عدسات الكاميرات يومياً سيخضعون للحساب عاجلاً آم آجلاً".

وذكر أردوغان أن المظالم التي تشهدها غزة تمزق القلوب، مؤكداً أن مشاهد الأطفال الأبرياء الذين التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع، تُدمي قلوبهم وقلوب أصحاب الضمائر.

وأضاف الرئيس التركي أن "عصابة القتل الصهيونية وقدرتها على مواصلة مجازرها بكل غطرسة تثير غضبنا جميعاً".

اختيارات المحرر

وأعرب أردوغان عن أسفه وحزنه إزاء تعرّض شعب مظلوم لإبادة جماعية أمام أعين ما يسمى "العالم المتحضر".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و895 شهيداً، و158 ألفاً و927 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً حتى الأربعاء.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us