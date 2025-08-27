جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، خلال حفل تخريج أكاديمية الدرك وقوات خفر السواحل الذي أقيم في العاصمة أنقرة، إذ قال: "قاتلو أشقائنا الفلسطينيين برصاصات الغدر والقنابل أمام عدسات الكاميرات يومياً سيخضعون للحساب عاجلاً آم آجلاً".
وذكر أردوغان أن المظالم التي تشهدها غزة تمزق القلوب، مؤكداً أن مشاهد الأطفال الأبرياء الذين التصقت بطونهم بظهورهم من شدة الجوع، تُدمي قلوبهم وقلوب أصحاب الضمائر.
وأضاف الرئيس التركي أن "عصابة القتل الصهيونية وقدرتها على مواصلة مجازرها بكل غطرسة تثير غضبنا جميعاً".
وأعرب أردوغان عن أسفه وحزنه إزاء تعرّض شعب مظلوم لإبادة جماعية أمام أعين ما يسمى "العالم المتحضر".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و895 شهيداً، و158 ألفاً و927 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً حتى الأربعاء.