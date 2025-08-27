ووفق بيانات رسمية، نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، فقد نجحت أنقرة حتى اليوم في استرجاع 26 ألفاً و684 قطعة أثرية.

ومنذ عام 2002، جرت استعادة أكثر من 13 ألف قطعة، بينها نحو 9 آلاف قطعة منذ عام 2018 فقط.

وتشمل القطع المستردة تماثيل، ونقوشاً حجرية، ومخطوطات، وعملات معدنية وأواني أثرية، من أبرزها تمثال "الإلهة كوبيلي"، الذي يقدَّر عمره بـ1700 عام والذي استعادته تركيا من الولايات المتحدة عام 2020، وقطعة أثرية من العصر الروماني من إيطاليا في عام 2023، إضافةً إلى نسخة نادرة من القرآن الكريم وأعمال أثرية من موقع في بوردور جرى استردادها عامي 2024 و2025.