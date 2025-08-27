تركيا
تركيا تستعيد آلاف القطع الأثرية من الخارج
تواصل وزارة الثقافة والسياحة التركية جهودها لحماية الإرث الثقافي والآثار العائدة لآلاف السنين، عبر استعادة القطع الأثرية التي جرى تهريبها إلى الخارج.
تواصل وزارة الثقافة والسياحة التركية جهودها لحماية الإرث الثقافي / AA
ووفق بيانات رسمية، نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، فقد نجحت أنقرة حتى اليوم في استرجاع 26 ألفاً و684 قطعة أثرية.

ومنذ عام 2002، جرت استعادة أكثر من 13 ألف قطعة، بينها نحو 9 آلاف قطعة منذ عام 2018 فقط.

وتشمل القطع المستردة تماثيل، ونقوشاً حجرية، ومخطوطات، وعملات معدنية وأواني أثرية، من أبرزها تمثال "الإلهة كوبيلي"، الذي يقدَّر عمره بـ1700 عام والذي استعادته تركيا من الولايات المتحدة عام 2020، وقطعة أثرية من العصر الروماني من إيطاليا في عام 2023، إضافةً إلى نسخة نادرة من القرآن الكريم وأعمال أثرية من موقع في بوردور جرى استردادها عامي 2024 و2025.

كما أُعيد مؤخراً تمثال الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس من الولايات المتحدة إلى تركيا في فبراير/شباط 2025، الذي يعود تاريخه إلى القرنين الثاني والثالث الميلادي، إلى جانب مئات القطع الأثرية الأخرى من أصول أناضولية.

وتُعرض هذه المقتنيات حالياً في مكتبة الأمة بمجمّع الرئاسة في أنقرة، لتكون شاهداً على عودة الإرث التاريخي إلى موطنه الأصلي.

