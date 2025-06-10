سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستان تستعد لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي عقب المواجهات الأخيرة مع الهند
تستعد الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء، للإعلان عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة، في ظل تطلعات لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتلبية متطلبات الإنفاق الدفاعي المتزايد عقب المواجهات الأخيرة مع الهند.
باكستان تستعد لزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي عقب المواجهات الأخيرة مع الهند
باكستان تعلن موازنة جديدة بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي عقب المواجهات الأخيرة مع الهند / AP Archive
منذ 5 ساعات

وحسب تقارير إعلامية، يُتوقع أن تعلن الحكومة عن موازنة تُقدّر بنحو 17.6 تريليون روبية (ما يعادل 62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6.7% مقارنة بالموازنة الجارية.

وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي سيبلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف نسبته 5.9% خلال السنة المالية 2024-2025.

ويرجّح محللون أن تتضمن الموازنة زيادة بنحو 20% في مخصصات الدفاع، وهو ما قد يقابله تقليص في الإنفاق التنموي.

وكانت باكستان قد خصصت في موازنتها الجارية 2.1 تريليون روبية (نحو 7.45 مليار دولار) للنفقات الدفاعية، من بينها مبلغ ملياري دولار مخصص للمعدات والأصول العسكرية، إضافة إلى 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) مخصصة لمعاشات تقاعد العسكريين، وهي لا تُدرج ضمن ميزانية الدفاع الرسمية.

في المقابل، خصصت الهند 78.7 مليار دولار لإنفاقها الدفاعي في موازنتها للسنة المالية 2025-2026، التي بدأت في أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 9.5% على العام السابق.

وتشمل هذه الميزانية نفقات التقاعد، بالإضافة إلى 21 مليار دولار مخصصة لتحديث المعدات، في ظل تأكيدات نيودلهي أنها سترفع إنفاقها العسكري عقب التوترات مع باكستان في مايو/أيار الماضي.

وفي 7 مايو/أيار الماضي، نشبت مواجهة عسكرية بين البلدين غداة شن الهند هجمات صاروخية على باكستان ومنطقة آزاد كشمير التابعة لإدارة إسلام آباد، عقب هجوم بهالغام، وفي 10 من الشهر ذاته توصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us