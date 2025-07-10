سياسة
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روبيو يلتقي لافروف في كوالالمبور وسط تصعيد روسي جديد على أوكرانيا
يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس في كوالالمبور على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بالتوازي مع شن موسكو هجوماً كبيراً جديداً على أوكرانيا هو الثاني في غضون يومين.
روبيو يلتقي لافروف في كوالالمبور وسط تصعيد روسي جديد على أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو / AP
10 يوليو 2025

وتتزامن زيارة روبيو، وهي الأولى له إلى آسيا منذ توليه منصبه، مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حملته التجارية، إذ هدّد هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على أكثر من 20 بلداً.

ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي نظيره الروسي مساء الخميس على هامش اجتماعات آسيان، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وصباح الخميس، أعلنت الإدارة العسكرية في كييف أنّ هجوماً روسياً ليلياً على العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين.

ودوت انفجارات قوية في كييف خلال الليل، بينما لجأ عشرات السكان إلى محطة مترو في وسط المدينة، حيث وُضعت في تصرفهم فرش ومعدات تخييم.

وليل الثلاثاء الأربعاء، شنّت روسيا أكبر هجوم جوي منذ بدء الحرب باستخدامها 728 مسيّرة و13 صاروخاً اعترضت بأغلبيتها العظمى حسب كييف.

وأعلن ترمب هذا الأسبوع أنّ الولايات المتّحدة سترسل "مزيداً من الأسلحة الدفاعية" إلى أوكرانيا في قرار قال الكرملين، إنه لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد الحرب.

وكان روبيو ولافروف التقيا في منتصف فبراير/شباط في المملكة العربية السعودية عقب تقارب حصل يومها بين ترمب وبوتين. ومذاك تحدّث الوزيران مرات عدّة عبر الهاتف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسياً هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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