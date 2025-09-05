ونشر الموقع المعطيات بمناسبة مرور 700 يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، بينما تتكتم تل أبيب على الحصيلة الحقيقية لخسائرها البشرية، وتفرض رقابة مشددة على النشر، ما يرشح الأعداد المعلنة للارتفاع.

وقال الموقع، إن 1923 إسرائيلياً قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 900 عسكري، مشيراً إلى أن 456 عسكرياً منهم قتلوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وبشأن الحصيلة المعلنة للجرحى، قال "واللا"، إن 29 ألفاً و485 إسرائيلياً أصيبوا، بينهم 6218 عسكرياً.

كما أجبر أكثر من 143 ألف إسرائيلي على مغادرة المستوطنات المحاذية لغزة، والحدود الشمالية مع لبنان نتيجة الاشتباكات مع "حزب الله"، قبل أن تتحول إلى حرب واسعة في سبتمبر/أيلول 2024، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الذي بعده.

موقع "واللا" قال إنه جرى إطلاق أكثر من 37 ألفاً و500 صاروخ وقذيفة على إسرائيل، من غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران.

وأضاف: "أصبحت قضية المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) رمزاً مأساوياً للحرب ومحط ضغط شعبي وسياسي، حيث يوجد 48 مختطفاً، يقدر بأن أقل من 20 منهم على قيد الحياة".

"حرب بقاء لنتنياهو"

في السياق، حمل مسؤولون إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن استمرار الحرب، وقال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، إن نتنياهو غير متعاطف مع الأسرى في قطاع غزة، ويركز اهتمامه فقط على بقائه السياسي.

وأضاف هارئيل في مقال كتبه بصحيفة "هآرتس" العبرية: "يركز نتنياهو اهتمامه فقط على البقاء السياسي: كيف يُمكنه البقاء في السلطة وخارج السجن".

وتابع: "لطالما اقتنع الذين يعملون من كثب مع نتنياهو، بأنه فقد كل حس بمحنة الرهائن وعائلاتهم".

وفيما يتعلق باحتلال مدينة غزة، قال هارئيل: "ليس من المؤكد أنه سيتطور إلى حملة مُستدامة وطويلة الأمد تُتوّج بالاستيلاء على المدينة وهزيمة حماس، كما تأمل قاعدته (نتنياهو) السياسية في الوقت الحالي".