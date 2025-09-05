ويأتي القرار بعد تصريحات للرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في 25 أغسطس/آب الماضي، وصف فيها الوضع في غزة بأنه "كارثة تعكس فشل الإنسانية"، مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل في القطاع يتناقض مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وكانت 15 دولة غربية، بينها فرنسا، أطلقت في 30 يوليو/تموز الماضي نداءً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة. وشاركت في البيان المشترك دول من بينها كندا وأستراليا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا والبرتغال، إضافة إلى فنلندا التي أعلنت رسمياً اليوم انضمامها.