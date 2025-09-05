الحرب على غزة
فنلندا تنضم إلى "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين ووقف الحرب في غزة
أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، انضمامها إلى "إعلان نيويورك" الذي أطلقته فرنسا والسعودية بشأن تطبيق مبدأ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
آلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في هلسنكي، فلندا / Others
5 سبتمبر 2025

ويأتي القرار بعد تصريحات للرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في 25 أغسطس/آب الماضي، وصف فيها الوضع في غزة بأنه "كارثة تعكس فشل الإنسانية"، مؤكداً أن ما تفعله إسرائيل في القطاع يتناقض مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وكانت 15 دولة غربية، بينها فرنسا، أطلقت في 30 يوليو/تموز الماضي نداءً جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة. وشاركت في البيان المشترك دول من بينها كندا وأستراليا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا والبرتغال، إضافة إلى فنلندا التي أعلنت رسمياً اليوم انضمامها.

ودعا البيان، الذي نشرته الخارجية الفرنسية حينها، إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن بما في ذلك تسليم الرفات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".


مصدر:TRT Arabi
