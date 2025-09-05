وقال الأسير غاي دلال في الفيديو الذي قال إنه مسجل في 28 أغسطس/آب المنصرم: "سنبقى بمدينة غزة بغض النظر عن هجوم الجيش الإسرائيلي (الذي كان مرتقباً آنذاك على غزة)، وهذا يعني أنني وأكثر من 8 من مواطني إسرائيل (أسرى) سنموت هنا"، مؤكداً أنه يعيش "كابوساً حقيقياً" منذ أكثر من 22 شهراً في الأسر.

وأضاف: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس لكن الحقيقة أننا أسرى لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش" وأن الحكومة الإسرائيلية، ممثلة بنتنياهو "تكذب طوال الوقت" ولا تسعى لإعادته إلى بلاده. كما أظهر المقطع لقاءه وأسير آخر بمدينة غزة دون الإشارة |إلى اسمه.

وأكد دلال أنه موجود بمدينة غزة رغم بدء هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي عليها وقال: "أنا مرعوب من فكرة هجوم الجيش على غزة، هذا يعني أننا سنموت هنا"، داعياً الإسرائيليين للتظاهر وخلق ضغوط على الحكومة لإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب.

وتابع: "نسمع أصوات الانفجارات وإطلاق النار، وصوت الطائرات المروحية من فوقنا، نريد أن ينتهي كل هذا ونعود إلى عائلاتنا"، وتحدث دلال عن معاناته جراء نقص الغذاء والغاز والكهرباء، وقال إنه والأسرى ومعهم مليونا فلسطيني في قطاع غزة يواجهون هذه الصعوبات.

كما وجه رسالة ساخرة إلى نتنياهو، وقال متهكماً: "شكراً لك يا نتنياهو لأنك سمحت لنا بتناول بعض الخبز والجبن والإندومي، بينما ابنك (يائير نتنياهو) في ميامي يتمتع باللحوم المشوية".