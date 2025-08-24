وذكرت قناة "المسيرة" ووكالة الأنباء "سبأ" التابعتان للحوثيين أن الغارات استهدفت مواقع داخل صنعاء، بينها محطة تابعة لشركة النفط في شارع الستين، وأخرى لمحطة حزيز الكهربائية جنوبي المدينة.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التابعة لحكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإجبار معظم الطائرات الإسرائيلية على مغادرة الأجواء، دون تفاصيل إضافية.

من جانبهم، أكد شهود عيان سماع دوي انفجارات عنيفة هزّت العاصمة، التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي منذ عام 2014.

وفي إسرائيل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني تأكيده أن سلاح الجو ينفذ حالياً ضربات جوية على أهداف في صنعاء. كما أوضحت القناة 14 العبرية أن الغارات استهدفت ما وصفته بـ"بُنى تحتية إرهابية" تابعة للحوثيين.