الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
مصر تبلغ وفداً أمريكياً رفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بخطة إعمار غزة
أبلغت وزارة الخارجية المصرية، وفداً أمريكياً رفضها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأكدت جاهزية خطة إعمار القطاع لمناقشتها في مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده عقب وقف إطلاق النار في القطاع.
مصر تبلغ وفداً أمريكياً رفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بخطة إعمار غزة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي، كريس فان هولن، وجيف ميركلي، والوفد المرافق لهما، في القاهرة / وزارة الخارجية المصرية
1 سبتمبر 2025

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولن وجيف ميركلي الأحد، في القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية الاثنين.

واستمع وزير الخارجية المصري وفق البيان إلى "انطباعات عضوي مجلس الشيوخ عن الزيارة التي قاما بها السبت، إلى مدينتي العريش ورفح المتاخمتين للحدود مع غزة".

وأكد عبد العاطي لعضوي مجلس الشيوخ "التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة التي وصلت إلى حد المجاعة".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أعلنت منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) التابعة للأمم المتحدة، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)" وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل".

وشدّد الوزير المصري على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية".

واستعرض عبد العاطي "المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار، ونفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الأسرى"، الذي وافقت عليه حركة حماس ولم ترد عليه إسرائيل بعد، ويتضمن تهدئة لمدة 60 يوماً.

كما شدّد على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للضغط على إسرائيل للتجاوب مع الرغبة الدولية في إنهاء العدوان".

وقبل نحو 10 أيام، أعلنت "حماس" موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه، بل أعلن نتنياهو في 20 أغسطس/آب الماضي، أنه وجّه بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن تؤدي لتدمير القطاع بالكامل وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

اختيارات المحرر

وجدّد عبد العاطي "رفض مصر القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، واستعرض للوفد الأمريكي "عناصر الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة، والمؤتمر الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض فور التوصل لوقف إطلاق النار".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ويأتي لقاء عبد العاطي وعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي في أعقاب نشر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل خطة تعدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـ"غزة ما بعد الحرب" وتتضمن سيطرة الولايات المتحدة على القطاع، وتحويله إلى منتجع سياحي ونقل جميع فلسطينيي غزة "طوعاً" إلى دول أخرى مقابل أموال، أو إلى مناطق "مقيّدة وآمنة" داخل القطاع.

وتتألف مسودة الخطة التي نشرتها الصحيفة، الأحد، من 38 صفحة وتعمل عليها إدارة ترمب بشأن وضع المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية التي ما زالت متواصلة على غزة.

وبناءً على ذلك، تستند الخطة إلى "رؤية ترمب بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة المنطقة وتحتفظ بالسلطة لمدة 10 سنوات على الأقل"، وتنص أيضاً على تحويل غزة إلى منتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا والتصنيع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفاً و557 شهيداً، و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 348 فلسطينياً بينهم 127 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us