جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولن وجيف ميركلي الأحد، في القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية الاثنين.

واستمع وزير الخارجية المصري وفق البيان إلى "انطباعات عضوي مجلس الشيوخ عن الزيارة التي قاما بها السبت، إلى مدينتي العريش ورفح المتاخمتين للحدود مع غزة".

وأكد عبد العاطي لعضوي مجلس الشيوخ "التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة التي وصلت إلى حد المجاعة".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أعلنت منظمة IPC (المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) التابعة للأمم المتحدة، عبر تقرير، "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)" وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل".

وشدّد الوزير المصري على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية".

واستعرض عبد العاطي "المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار، ونفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الأسرى"، الذي وافقت عليه حركة حماس ولم ترد عليه إسرائيل بعد، ويتضمن تهدئة لمدة 60 يوماً.

كما شدّد على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره للضغط على إسرائيل للتجاوب مع الرغبة الدولية في إنهاء العدوان".

وقبل نحو 10 أيام، أعلنت "حماس" موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه، بل أعلن نتنياهو في 20 أغسطس/آب الماضي، أنه وجّه بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن تؤدي لتدمير القطاع بالكامل وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.