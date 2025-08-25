الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
استشهاد 5 صحفيين بقصف مجمع ناصر الطبي يرفع عددهم إلى 245 منذ 7 أكتوبر
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان اليوم الاثنين، استشهاد 5 صحفيين فلسطينيين خلال تغطيتهم القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في محافظة خان يونس جنوب القطاع، ليصل بذلك عدد شهداء الصحفيين إلى 245 شخصاً منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
استشهاد 5 صحفيين فلسطينيين خلال تغطيتهم القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في محافظة خان يونس جنوب القطاع / AA
25 أغسطس 2025

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن غارات إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة اليوم الاثنين أسفرت عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل، بينهم 5 صحفيين.

ووفقاً للمسؤولين فإن المصور حسام المصري أحد الصحفيين الذين استشهدوا في الغارات، وهو متعاقد مع رويترز وتليفزيون "فلسطين" الرسمي. وأضافوا أن المصور حاتم خالد، وهو أيضاً متعاقد مع رويترز، أُصيب.

من جانبها، أكدت قناة الجزيرة استشهاد مصورها محمد سلامة، وصحفيين آخرين إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى في القصف، فيما أشار المكتب الإعلامي في غزة إلى استشهاد مريم أبو دقة التي تعمل مع “إندبندنت عربية” ووكالة AP ومعاذ أبو طه المتعاقد مع شبكة NBC.

وفي وقت لاحق الاثنين، أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء في المجزرة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي إلى خمسة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بقصفه مركز ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، لكنه حاول التهرب من مسؤوليته عن دماء الشهداء. وبعد ساعات من القصف، قال جيش الاحتلال في بيان: "هاجمنا في وقت سابق اليوم الاثنين) محيط مستشفى ناصر بخان يونس".

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف الطابق الرابع من مستشفى ناصر بشكل مباشر، تلاه استهداف ثانٍ لمبنى "الياسين" داخل المجمع بواسطة طائرة انتحارية، في أثناء عمليات انتشال الشهداء والمصابين من الهجوم الأول.

وأضاف الدفاع المدني أن أحد كوادره استُشهد وأصيب 7 آخرون في أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء بقصف مجمع ناصر الطبي.

اختيارات المحرر

يأتي الهجوم على المستشفى في وقت تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسط تحذيرات أممية من انهيار المنظومة الصحية بالكامل.

ووفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن إسرائيل قتلت 245 صحفياً فلسطينياً في غزة، آخرهم الصحفيون الأربعة الذين استشهدوا اليوم في قصف مجمع ناصر الطبي.

وطالب الإعلام الحكومي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم، وفقاً لبيان المكتب الإعلامي الحكومي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفاً و686 شهيداً، و157 ألفاً و951 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً.


مصدر:TRT Arabi
