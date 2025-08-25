وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن غارات إسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة اليوم الاثنين أسفرت عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل، بينهم 5 صحفيين.

ووفقاً للمسؤولين فإن المصور حسام المصري أحد الصحفيين الذين استشهدوا في الغارات، وهو متعاقد مع رويترز وتليفزيون "فلسطين" الرسمي. وأضافوا أن المصور حاتم خالد، وهو أيضاً متعاقد مع رويترز، أُصيب.

من جانبها، أكدت قناة الجزيرة استشهاد مصورها محمد سلامة، وصحفيين آخرين إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى في القصف، فيما أشار المكتب الإعلامي في غزة إلى استشهاد مريم أبو دقة التي تعمل مع “إندبندنت عربية” ووكالة AP ومعاذ أبو طه المتعاقد مع شبكة NBC.

وفي وقت لاحق الاثنين، أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء في المجزرة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي إلى خمسة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بقصفه مركز ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، لكنه حاول التهرب من مسؤوليته عن دماء الشهداء. وبعد ساعات من القصف، قال جيش الاحتلال في بيان: "هاجمنا في وقت سابق اليوم الاثنين) محيط مستشفى ناصر بخان يونس".

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف الطابق الرابع من مستشفى ناصر بشكل مباشر، تلاه استهداف ثانٍ لمبنى "الياسين" داخل المجمع بواسطة طائرة انتحارية، في أثناء عمليات انتشال الشهداء والمصابين من الهجوم الأول.

وأضاف الدفاع المدني أن أحد كوادره استُشهد وأصيب 7 آخرون في أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال الشهداء بقصف مجمع ناصر الطبي.