وأوضح برّاك، في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، أن إسرائيل ستقدم اقتراحاً مقابلاً عند استلامها للخطة اللبنانية.

وأشار برّاك إلى أن الخطة التي تعدها لبنان لا تتضمن بالضرورة استخدام القوة العسكرية لإقناع حزب الله بنزع سلاحه، مضيفاً أن الجيش اللبناني والحكومة يركزان على إيجاد سبل لإقناع الجماعة بذلك، وليس على شن حرب.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.

وفي وقت سابق الاثنين، ادعت الحكومة الإسرائيلية أنها ستقلص احتلالها لمناطق في جنوب لبنان، في حال اتخاذ بيروت "الخطوات اللازمة" لنزع سلاح "حزب الله".

ومراراً أكد "حزب الله" تمسكه بسلاحه ما دام مستمراً احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية، ورفض قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح، ملوحاً بأنه قد يتسبب في "حرب أهلية".

وفي سياق متصل، أعلن توماس برّاك، خلال زيارته بيروت، أن الولايات المتحدة ستوافق على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام، رغم معارضة سابقة من واشنطن وتل أبيب لهذه الخطوة.

وأشار برّاك في المؤتمر الصحفي إلى أن مهمة القوة التي تنتهي في 31 أغسطس/آب ستتمدّد لعام إضافي، مشيراً إلى أن تكلفة يونيفيل تتجاوز مليار دولار سنوياً.