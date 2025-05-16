وكان في وداع الرئيس أردوغان بمطار أتاتورك في الجانب الأوروبي من إسطنبول، والي المدينة داود غل، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية فيها عبد الله أوزدمير.

ويرافق أردوغان إلى تيرانا مدير دائرة الاتصال الرئاسية فخر الدين ألطون، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس السياسات الصحية البروفيسور خالد يرابكان، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قلتش.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس أردوغان، في إطار زيارته، كلمة خلال الجلسة الرئيسية للقمة التي تستضيفها ألبانيا، تحت عنوان "أوروبا الجديدة في عالم جديد: الوحدة والتعاون والعمل المشترك".



