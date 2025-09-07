وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تسلّمت مساء السبت عائلة فلسطينية مكوّنة من 5 أشخاص بعد الاعتداء عليهم من مستوطنين في منطقة واد السبع شمال غرب الخليل، مشيرة إلى إصابتهم برضوض وجروح ونقلهم إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً من المستوطنين المسلحين هاجموا المواطن المُسن سعدي عبد العفو القواسمة في أثناء وجوده بمركبته مع أسرته، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، كما أطلقوا الرصاص صوب أحد أبنائه الذي أصيب بكدمات وجروح، قبل أن يُحتجزوا لبعض الوقت.

وفي جنوب الخليل، قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) إن مستوطنين من بؤرة "سخارمان" ومستوطنة "معون" أتلفوا أراضي فلسطينية مزروعة بأشجار الزيتون شرق بلدة يطا، باستخدام مناشير كهربائية ومقصات، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحرمانهم من أراضيهم.

كما أصيب فلسطينيان اليوم الأحد برصاص المستوطنين في منطقة خلة العيص ببلدة الشيوخ شمال شرقي الخليل، فيما أضرم المستوطنون النار بمساحات زراعية هناك، وسط حماية من قوات الاحتلال.

في شمال شرق رام الله، هاجم مستوطنون قرية المغيّر "بحماية قوات الاحتلال"، ما أدى إلى إصابة شاب برضوض. كما اقتحم الجيش القرية واعتقل أحد السكان، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، إن المواطن نايف كعابنة تعرض لاعتداء مباشر من قبل مستوطنين ينتمون إلى مجموعة "فتيان التلال"، ونشرت الهيئة مقطع فيديو يوثّق الهجوم.

وفي أريحا شرقي الضفة، اقتحمت مجموعة من المستوطنين ترافقهم سيارة ارتباط عسكرية إسرائيلية، تجمع شلال العوجا شمال المدينة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، في ظل سلسلة من الاعتداءات المتكررة بحق التجمعات البدوية.

كما اقتحم مستوطنون خربة سمرة في الأغوار الشمالية مرتين، السبت والليلة ذاتها، حيث تجولوا بين خيام المواطنين ونفذوا أعمال استفزازية، في إطار اقتحامات شبه يومية تطال التجمعات السكانية في المنطقة، وتشمل مهاجمة المساكن وملاحقة الرعاة والاعتداء على المواشي وسرقتها.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 431 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أغسطس/آب الماضي، شملت هجمات مسلحة وتخريب أراضٍ واقتلاع أشجار، إضافة إلى إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية وزراعية.

اقتحامات واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

إلى جانب اعتداءات المستوطنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد مدن رام الله ونابلس وجنين والخليل. وأطلقت قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام منطقة رام الله التحتا، فيما داهمت مخيمي بلاطة والعين بنابلس.