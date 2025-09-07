وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تسلّمت مساء السبت عائلة فلسطينية مكوّنة من 5 أشخاص بعد الاعتداء عليهم من مستوطنين في منطقة واد السبع شمال غرب الخليل، مشيرة إلى إصابتهم برضوض وجروح ونقلهم إلى المستشفى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً من المستوطنين المسلحين هاجموا المواطن المُسن سعدي عبد العفو القواسمة في أثناء وجوده بمركبته مع أسرته، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، كما أطلقوا الرصاص صوب أحد أبنائه الذي أصيب بكدمات وجروح، قبل أن يُحتجزوا لبعض الوقت.
وفي جنوب الخليل، قالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) إن مستوطنين من بؤرة "سخارمان" ومستوطنة "معون" أتلفوا أراضي فلسطينية مزروعة بأشجار الزيتون شرق بلدة يطا، باستخدام مناشير كهربائية ومقصات، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحرمانهم من أراضيهم.
كما أصيب فلسطينيان اليوم الأحد برصاص المستوطنين في منطقة خلة العيص ببلدة الشيوخ شمال شرقي الخليل، فيما أضرم المستوطنون النار بمساحات زراعية هناك، وسط حماية من قوات الاحتلال.
في شمال شرق رام الله، هاجم مستوطنون قرية المغيّر "بحماية قوات الاحتلال"، ما أدى إلى إصابة شاب برضوض. كما اقتحم الجيش القرية واعتقل أحد السكان، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، إن المواطن نايف كعابنة تعرض لاعتداء مباشر من قبل مستوطنين ينتمون إلى مجموعة "فتيان التلال"، ونشرت الهيئة مقطع فيديو يوثّق الهجوم.
وفي أريحا شرقي الضفة، اقتحمت مجموعة من المستوطنين ترافقهم سيارة ارتباط عسكرية إسرائيلية، تجمع شلال العوجا شمال المدينة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان، في ظل سلسلة من الاعتداءات المتكررة بحق التجمعات البدوية.
كما اقتحم مستوطنون خربة سمرة في الأغوار الشمالية مرتين، السبت والليلة ذاتها، حيث تجولوا بين خيام المواطنين ونفذوا أعمال استفزازية، في إطار اقتحامات شبه يومية تطال التجمعات السكانية في المنطقة، وتشمل مهاجمة المساكن وملاحقة الرعاة والاعتداء على المواشي وسرقتها.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 431 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال أغسطس/آب الماضي، شملت هجمات مسلحة وتخريب أراضٍ واقتلاع أشجار، إضافة إلى إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة معظمها رعوية وزراعية.
اقتحامات واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
إلى جانب اعتداءات المستوطنين، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد مدن رام الله ونابلس وجنين والخليل. وأطلقت قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام منطقة رام الله التحتا، فيما داهمت مخيمي بلاطة والعين بنابلس.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد الحنبلي في البلدة القديمة بنابلس بعد خلع أبوابه. كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً على الأقل، الليلة الماضية، خلال اقتحامات في بلدة عناتا ومخيم قلنديا شمال القدس.
وفي جنين، واصلت قوات الاحتلال مداهمة منازل الفلسطينيين في المخيم ومحيطه، محولة المدينة إلى ثكنة عسكرية، بزعم أن المنازل تقع في مناطق عمليات عسكرية.
وفي الخليل، اقتحم مستوطنون البلدة القديمة تحت حماية مشددة من الجيش، وأغلق الاحتلال مداخل المنطقة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي. وتزامن ذلك مع اعتداءات على أفراد عائلة الشهيد مروان القواسمي في واد السبع شمال غرب الخليل، حيث أصيب 6 منهم بجروح ورضوض بعد ضربهم ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليهم قبل أن يتم نقلهم لاحقاً إلى المستشفى.
ومساء السبت، أصيب 17 فلسطيناً خلال اقتحام قوات الاحتلال محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين أحرق مستوطنون منشأتين زراعيتين شرق القدس المحتلة.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1018 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.
تصعيد سياسي موازٍ
بالتوازي مع التصعيد الميداني، جدّد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، السبت، دعوته للإسراع بضم الضفة الغربية، قائلاً عبر منصة "إكس" إن "وقت السيادة قد حان"، زاعماً أن غالبية وزراء حزب "الليكود" ووزير الدفاع يدعمون خطته لضم 82% من أراضي الضفة.
وتأتي تصريحات سموتريتش عقب تحذيرات إماراتية من أن خطوة الضم تهدد "اتفاقيات أبراهام" وسط توقعات بإعلان عدد من الدول الغربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا، اعترافها بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ في يوليو/تموز الماضي بالأغلبية قراراً يدعم ضم الضفة الغربية، في خطوة يرى مراقبون أنها تُجهض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 64 ألفاً و368 شهيداً و162 ألفاً و367 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينياً، بينهم 135 طفلاً.