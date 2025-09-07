وأوضحت شرطة العاصمة أن معظم الموقوفين يواجهون تهماً تتعلق بدعم منظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فيما جرى توقيف أكثر من 25 شخصاً على خلفية اعتداءات على عناصر أمن وارتكاب مخالفات أخرى.

وتجمّع المتظاهرون في ساحة البرلمان استجابة لدعوة مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا" التي تعارض حظر "فلسطين أكشن"، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم وتعتقل عدداً منهم بدعوى دعمهم لمجموعة محظورة.

وتأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وبرزت من خلال حملات استهدفت شركات مرتبطة بإسرائيل، أبرزها تعطيل إنتاج الطائرات المسيّرة في مصنع تابع لشركة "ألبيت سيستمز" بمدينة بريستول. وفي 9 أغسطس/آب الماضي، اعتقلت شرطة لندن أكثر من 500 شخص في احتجاج مشابه.

وتعود بداية تصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة "إرهابية" إلى حادثة اقتحام قاعدة "بريز نورتون" الجوية في يونيو/حزيران، إذ رش مؤيدون للمجموعة طلاءً أحمر على محركات طائرتين عسكريتين ورفعوا أعلاماً فلسطينية.

وعلى إثر ذلك، قدمت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر مشروع قانون للبرلمان صدق عليه مجلسا العموم واللوردات مطلع يوليو، فيما رفضت المحكمة العليا طلباً لوقف تنفيذ القرار.