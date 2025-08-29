جاء ذلك خلال استضافته في "طاولة المحررين" بوكالة الأناضول، إذ أوضح أن بلاده تعمل بشكل مستمر لإبراز وجهة نظرها وأطروحاتها في سبيل دعم فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها على الساحة الدولية.

في سياق متصل، وخلال كلمة له في جلسة طارئة للبرلمان التركي عقدت لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أكد رئيس البرلمان التركي أن كل عمل تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب وإبادة جماعية".

وأوضح قورتولموش أن قرار إسرائيل توسيع احتلالها بغزة يعني مواصلتها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن "كل عمل تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب وإبادة جماعية".

واقترح اتخاذ خطوات ملموسة على وجه السرعة وتعليق عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة حتى تتخلى عن سياسات الإبادة الجماعية.

وأكد قورتولموش أن "القضية الفلسطينية هي قضية تركيا" وأن أنقرة تتعهد بمواصلة دعم النضال الفلسطيني حتى إقامة دولة فلسطينية حرة وذات سيادة.