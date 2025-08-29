تركيا
2 دقيقة قراءة
قورتولموش يشدد على وحدة شعوب المنطقة ضد الإرهاب ويؤكد: أعمال إسرائيل بغزة إبادة وجريمة حرب
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الجمعة، أن أنقرة تواصل العمل على إيصال رؤيتها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، مشدداً على أن تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه قضايا المنطقة.
قورتولموش يشدد على وحدة شعوب المنطقة ضد الإرهاب ويؤكد: أعمال إسرائيل بغزة إبادة وجريمة حرب
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش / AA
29 أغسطس 2025

جاء ذلك خلال استضافته في "طاولة المحررين" بوكالة الأناضول، إذ أوضح أن بلاده تعمل بشكل مستمر لإبراز وجهة نظرها وأطروحاتها في سبيل دعم فلسطين والدفاع عن حقوق شعبها على الساحة الدولية.

في سياق متصل، وخلال كلمة له في جلسة طارئة للبرلمان التركي عقدت لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أكد رئيس البرلمان التركي أن كل عمل تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو "انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب وإبادة جماعية".

وأوضح قورتولموش أن قرار إسرائيل توسيع احتلالها بغزة يعني مواصلتها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن "كل عمل تنفذه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب وإبادة جماعية".

واقترح اتخاذ خطوات ملموسة على وجه السرعة وتعليق عضوية إسرائيل في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة حتى تتخلى عن سياسات الإبادة الجماعية.

وأكد قورتولموش أن "القضية الفلسطينية هي قضية تركيا" وأن أنقرة تتعهد بمواصلة دعم النضال الفلسطيني حتى إقامة دولة فلسطينية حرة وذات سيادة.

اختيارات المحرر

وفيما يتعلق بالملف الأمني، أشار قورتولموش إلى أن نجاح مسار "تركيا بلا إرهاب" سيشكل خطوة مفصلية تمهّد لزوال الإرهاب ليس فقط داخل تركيا، بل أيضاً في العراق ودول أخرى بالمنطقة، داعياً إلى ضرورة توحيد مختلف الأعراق والطوائف في سوريا والعراق تحت حكم مشترك يعكس التعايش والهوية الجامعة.

ولفت إلى أن من واجب تركيا التاريخي الوقوف إلى جانب شعوب سوريا، سواء كانوا تركماناً أو عرباً أو أكراداً، مؤكداً أهمية بناء هيكلية سياسية موحَّدة في البلاد تتيح لجميع المكونات التعبير عن آرائهم في إطار ديمقراطي.

وأضاف أن من الضروري التمييز بين الأكراد السوريين كجزء أصيل من الشعب السوري، وبين ما يسمى بـ"قوات قسد"، واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي

وتابع: "إذا استطعنا تحقيق تركيا خالية من الإرهاب، فإن أبواب سوريا خالية من الإرهاب ستُفتح في اليوم نفسه أو الذي يليه".

وختم قورتولموش بالإشارة إلى أن شعوب المنطقة يجمعها رابط الأخوّة، معتبراً أن إسرائيل "لا تنظر إلى هذه الشعوب باعتبارها بشراً، بل مجرد أدوات لخدمتها".

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us