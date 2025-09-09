جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الثلاثاء، من الرئيس الأمريكي، وفق بيان للديوان الأميري القطري، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وأكد أمير قطر خلال الاتصال، أن بلاده "تُدين وتشجب بأشد العبارات هذا الهجوم الإجرامي المتهور، بوصفه انتهاكاً صارخاً لسيادتها وأمنها، وخرقاً واضحاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي". وأشار إلى أن إسرائيل "تتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة".

وطالب أمير قطر "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه التصرفات المارقة ومحاسبة المتورطين في ارتكابها"، معرباً عن "أمله في أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية هذا التوجه العادل".

وخلال الاتصال، أعلن ترمب "تضامنه مع دولة قطر وإدانته الشديدة للاعتداء على سيادتها"، مشيراً إلى أن "الحلول الدبلوماسية كفيلة بحل المسائل العالقة في المنطقة". وثمَّن "الجهود الحثيثة التي يبذلها أمير قطر والدوحة في الوساطة"، مؤكداً أن "دورهما فاعل وأساسي في إحلال السلام في المنطقة".

وشدد ترمب على أن "دولة قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة الأمريكية"، داعياً "أمير قطر إلى مواصلة جهود قطر في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال الرئيس الأمريكي إن الهجوم على دولة قطر كان قراراً اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفاً أن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرض قطر مجدداً. وأضاف أن الهجوم الأحادي على قطر لا يحقق مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، وأنه يشعر بحزن شديد بسبب القرار الذي اتخذه نتنياهو بهذا الشأن.

وقال ترمب إنه شكر أمير قطر ورئيس وزرائها على دعمهما وصداقتهما للولايات المتحدة، مؤكداً أن قطر تعمل بجد وشجاعة وتخاطر مع الجانب الأمريكي للتوسط في السلام، مضيفاً أنه وجّه وزير خارجيته ماركو روبيو، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر.

في الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي إنه وجّه مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بإبلاغ الجانب القطري بالهجوم الإسرائيلي، “لكن التحذير جاء متأخراً للأسف”، على حد تعبيره.