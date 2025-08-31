وذكرت الوزارة في بيانها أن الوفيات الجديدة سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل مستمر نتيجة نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وأضافت أن 61 حالة وفاة، بينها 9 أطفال، جرى تسجيلها منذ إعلان المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن حدوث المجاعة في غزة.

وكانت IPC قد نشرت تقريراً في 22 أغسطس/آب الجاري أكدت فيه أن المجاعة باتت واقعة فعلاً في مدينة غزة، محذّرة من احتمال امتدادها إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي آخر حصيلة لضحايا الإبادة في القطاع، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 88 فلسطينياً وإصابة 421 خلال الساعات الـ24 الماضية بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في القطاع، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63 ألفاً و459 شهيداً و160 ألفاً و256 مصاباً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُشار إلى أن إسرائيل تواصل إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ومنع دخول المساعدات، رغم وجود مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المتوقفة عند الحدود.

وسمح الاحتلال خلال الشهر الماضي بدخول كميات محدودة من الإغاثة، لكنها لم تكُن كافية لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات، وفقاً للجهات المعنية في غزة، التي تتهم إسرائيل بالتغاضي عن عصابات تسطو على المساعدات.

استمرار القتل

ميدانياً، استشهد 20 فلسطينياً على الأقل، بينهم 13 من طالبي المساعدات، بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأحد، ضمن إبادة مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى العودة بمخيم النصيرات للأناضول باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين جراء استهداف إسرائيلي للفلسطينيين قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

أما في دير البلح وسط القطاع فقد استقبل مستشفى شهداء الأقصى جثامين 3 شهداء فلسطينيين جراء استهداف إسرائيل لطالبي المساعدات شرق شارع صلاح الدين، كما استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من مسيّرة إسرائيلية لتجمع مدني في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رفح، ووصلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي، بحسب مصدر طبي، كذلك استشهد فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي المدينة ونقل جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي، وفق مصدر طبي.

وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي بمدينة غزة للأناضول بـ"سقوط شهيدين وإصابة أشخاص آخرين جراء استهدف الطيران الإسرائيلي الليلة خيام النازحين في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة".

كما استشهد الشقيقان محمد إبراهيم دبور وأحمد إبراهيم دبور إثر قصف الطيران الإسرائيلي منزلاً لعائلة دبور في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة، وفق ذات المصدر الطبي.