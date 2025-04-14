ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها، أنه "تمهيداً لحسم في قطاع غزة والتوسع شرقا باتجاه إيران، من المتوقع أن يتلقى الجيش الإسرائيلي قريباً شحنة كبيرة ومركزة من الولايات المتحدة تشمل أكثر من 3 آلاف ذخيرة لسلاح الجو، وذلك ضمن الاستعدادات لمواصلة القتال في القطاع".

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية صدّقت مؤخراً على هذه الشحنة، التي "ستُسهم في رفع جاهزية سلاح الجو لعملية واسعة تُخطط لها قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي"، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي من المتوقع أن يتلقى أيضاً أكثر من 10 آلاف ذخيرة جوية إضافية، ستُستخدم لتجديد المخزون الذي تآكل نتيجة القتال المتواصل على عدة جبهات خلال العام ونصف العام الماضيين".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن هذه الشحنات تضاف إلى صفقة الأسلحة الثقيلة التي اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة العام الماضي، والتي جرى تجميدها من قِبل إدارة جو بايدن، قبل أن يعيد الرئيس دونالد ترامب تفعيلها في الأسابيع الماضية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت على بيع ذخائر موجهة وقنابل ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 7.41 مليار دولار، حسب الصحيفة.

وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أنها نقلت إلى الكونغرس الموافقة اللازمة لإتمام تلك الصفقات "التي تهدف إلى الحفاظ على قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفق ذات المصدر.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن صفقة سلاح أكبر كانت إدارة بايدن قد أخطرت بها الكونغرس في يناير/كانون الثاني الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار قبل وقت قصير من دخول ترامب البيت الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أنه ضمن هذه الصفقات ستشتري إسرائيل باستخدام أموال المساعدات الأمريكية: 3000 صاروخ من نوع "هيلفاير" (Hellfire) بقيمة تقديرية تبلغ 660 مليون دولار، و2166 قنبلة من طراز AGM-114 Hellfire أيضاً، بنفس القيمة.

كما تشمل شراء 2166 قنبلة موجهة من نوع GBU-39 ونحو 13000 نظام توجيه JDAM لقنابل بأوزان مختلفة، و17475 قنبلة مزوّدة بصواعق من نوع FMU-152A/B، في صفقة منفصلة بقيمة 6.75 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم صواريخ "هيلفاير" في عام 2028، بينما ستبدأ شحنات الذخائر الأخرى بالوصول اعتباراً من عام 2025.

وحسب بيان سابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فإن الذخائر ستأتي من مخزون قائم في الولايات المتحدة ومن شركات أمريكية مثل "لوكهيد مارتن"، "بوينغ"، و"L3Harris". وجاء في البيان الرسمي أن "الصفقة لن تغيّر ميزان القوى الإقليمي، وستساعد إسرائيل على حماية حدودها، وبنيتها التحتية الحيوية، وسكانها".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.