وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت السوق فجراً مدعومة بجرافة، وأجبرت أصحاب المحال على نقل بضائعهم قبل الشروع في هدم المحال دون سابق إنذار.

وأكدت مصادر محلية أن السوق تضم نحو 50 محلاً، وتسببت عمليات الهدم في خسائر كبيرة للتجار تقدر بمئات آلاف الشواكل (الدولار يساوي 3.3 شيكل) .

وتُعد سوق "حسبة بيتا" مركزاً رئيسياً لتزويد شمال ووسط الضفة بالخضار والفواكه، وتشغل نحو 40 تاجراً للجملة وتستوعب نحو 400 عامل. وتعرض السوق خلال السنوات الماضية لاعتداءات إسرائيلية متكررة شملت الإغلاق والهدم والحرق.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية أوصرين جنوب نابلس، وأصابوا أحد الفلسطينيين برضوض، كما ألحقوا أضراراً بثلاث مركبات هناك، حسب وكالة "وفا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في الخليل بينهم امرأة، وعدداً آخر في بيت لحم ومدينة رام الله وبلدات شمال الضفة، بعد مداهمات متفرقة لمنازلهم.