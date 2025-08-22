وأفادت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دانييلا غروس، في تصريح صحفي، بأنّ النزوح القسري زاد بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأنّ ما يقارب 17 ألف حالة نزوح جديدة في أنحاء غزة جرى تسجيلها خلال أسبوع واحد، وتحديداً ما بين 12 و20 أغسطس/آب الجاري.

وأشارت غروس إلى أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ انتهاء وقف إطلاق النار في منتصف مارس/آذار الماضي، إلى أكثر من 796 ألف شخص.

وذكرت أن 95% من النزوح القسري يحدث في مدينة غزة، وأن الناس يفرون من شرق المدينة إلى جنوبها وغربها هرباً من الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 11 أغسطس/آب الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.