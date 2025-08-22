الحرب على غزة
كشفت الأمم المتحدة عن أرقام صادمة بشأن عمليات النزوح المستمرة في قطاع غزة، نتيجة تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفادت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دانييلا غروس، في تصريح صحفي، بأنّ النزوح القسري زاد بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأنّ ما يقارب 17 ألف حالة نزوح جديدة في أنحاء غزة جرى تسجيلها خلال أسبوع واحد، وتحديداً ما بين 12 و20 أغسطس/آب الجاري.

وأشارت غروس إلى أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ انتهاء وقف إطلاق النار في منتصف مارس/آذار الماضي، إلى أكثر من 796 ألف شخص.

وذكرت أن 95% من النزوح القسري يحدث في مدينة غزة، وأن الناس يفرون من شرق المدينة إلى جنوبها وغربها هرباً من الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 11 أغسطس/آب الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً واسعاً على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، ضمن خطة إسرائيلية لإعادة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وفي 8 أغسطس/آب، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن 88% من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومتراً مربعا ويسكنها قرابة 2.3 مليون فلسطيني تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و192 شهيداً، و157 ألفاً و114 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

