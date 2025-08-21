وفي بيان نشره الخميس، قال تورك إن "فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على قضاة ونواب مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير لحمايتهم".

وأكد ضرورة وقف التصعيد المتواصل للإجراءات الانتقامية الأمريكية ضد المؤسسات الدولية وموظفيها، ولفت إلى أن "معاقبة القضاة ونواب المدعين العامين على المستويات الوطنية، والإقليمية، أو الدولية، بسبب أدائهم ولايتهم وفقاً لمعايير القانون الدولي، هو اعتداء على سيادة القانون وتقويض للعدالة".

ودعا إلى رفع العقوبات المفروضة على القضاة ونواب المدعين العامين، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

والأربعاء، أعلنت الإدارة الأمريكية إدراج عدد من قضاة ومساعدي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في قائمة العقوبات بسبب "مواقفهم ضد لإسرائيل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن واشنطن أدرجت 4 من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات بموجب مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب، وكشف عن إدراج القاضية الكندية في “الجنائية الدولية” كيمبرلي بروست، والقاضي الفرنسي نيكولاس جيلو، بالإضافة إلى مساعدي المدعي العام نزهت شميم خان، من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ، من السنغال، في قائمة العقوبات.