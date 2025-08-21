الحرب على غزة
مسؤول أممي يُدين العقوبات الأمريكية على قضاة بـ"الجنائية الدولية" ويدعو لحمايتهم
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إدراج الولايات المتحدة قضاة ونواب مدعين عامين لدى المحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات بسبب مواقفهم ضد إسرائيل، ودعا إلى حمايتهم.
المحكمة الجنائية الدولية / Reuters
21 أغسطس 2025

وفي بيان نشره الخميس، قال تورك إن "فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على قضاة ونواب مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير لحمايتهم".

وأكد ضرورة وقف التصعيد المتواصل للإجراءات الانتقامية الأمريكية ضد المؤسسات الدولية وموظفيها، ولفت إلى أن "معاقبة القضاة ونواب المدعين العامين على المستويات الوطنية، والإقليمية، أو الدولية، بسبب أدائهم ولايتهم وفقاً لمعايير القانون الدولي، هو اعتداء على سيادة القانون وتقويض للعدالة".

ودعا إلى رفع العقوبات المفروضة على القضاة ونواب المدعين العامين، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

والأربعاء، أعلنت الإدارة الأمريكية إدراج عدد من قضاة ومساعدي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في قائمة العقوبات بسبب "مواقفهم ضد لإسرائيل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن واشنطن أدرجت 4 من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في قائمة العقوبات بموجب مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب، وكشف عن إدراج القاضية الكندية في “الجنائية الدولية” كيمبرلي بروست، والقاضي الفرنسي نيكولاس جيلو، بالإضافة إلى مساعدي المدعي العام نزهت شميم خان، من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ، من السنغال، في قائمة العقوبات.

وذكر أن "هؤلاء الأشخاص أجانب يشاركون مباشرةً في جهود التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل دون موافقة هذه الدول"، ورأى أن "المحكمة تشكل تهديداً للأمن القومي، إذ يجري استخدامها أداة لحرب قانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتنا المقربة إسرائيل"، على حد زعمه.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أدرجت الإدارة الأمريكية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في قائمة العقوبات بعد قرار اعتقال أصدره ضد بعض المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارك ليفين، الثلاثاء، أشاد ترمب بنتنياهو، الذي تسبب في مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة، قائلاً: "إنه رجل طيب. إنه يقاتل. إنه بطل حرب لأننا عملنا معاً. إنه بطل حرب. أعتقد أنني كذلك أيضاً".

وترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 62 ألفاً و192 شهيداً، و157 ألفاً و114 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
