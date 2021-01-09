توقعت مصادر جزائرية عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لمواصلة العلاج من مخلفات إصابته بمرض كورونا.

ونقلت جريدة “الخبر” المحلية عن مصدر وصفته بالموثوق، بأن تبون سيعود قريباً إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو إجراء عملية جراحية طفيفة إن استدعى الأمر ذلك.

وأفاد أن "الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على مستوى قدم الرئيس عبد المجيد تبون كانت بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف أن "رئيس الجمهورية سيعود إلى ألمانيا لعلاج قدمه أو إجراء عملية جراحية بسيطة".

وبحسب قوله: "كان من المفروض أن يزاول رئيس الجمهورية هذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته، غير أنه تم تأجيل ذلك لضرورة عودته لأرض الوطن لمعالجة بعض الملفات المستعجلة من بينها التوقيع على قانون المالية 2021".

وفي رسالة طمأنة، ختم المصدر بقوله: "ليس هناك داع للقلق، حيث كان للرئيس منذ عودته نشاطات مكثفة، والدليل أن علاج قدمه تم تأجيله لأن الحالة ليست مستعجلة طبياً".

وكانت قد أثارت صورة الرئيس الجزائري إثر عودته من ألمانيا، وهو يضع جبيرة على رجله اليمنى، الكثير من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حول طبيعة إصابته.

وعاد الرئيس تبون إلى الجزائر يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد شهرين من الغياب أمضاهما في ألمانيا حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا.

وبعد عودته من فترته العلاجية، وقع تبون على قانون المالية لسنة 2021، وعلى التعديلات الدستورية التي عرضت على الاستفتاء في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما ترأس مجلس الوزراء واجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن.