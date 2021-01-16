سياسة
2 دقيقة قراءة
تصنيف لم يسمع به.. واشنطن تصف الإمارات والبحرين بشريكين أمنيين رئيسيين
وصفت الولايات المتحدة صباح السبت، في بيان صدر عن البيت الأبيض، البحرين والإمارات "بالشريكين الأمنيين الرئيسيين"، في تصنيف لم يسمع به من قبل للبلدين اللذين يعدان موطناً لعمليات عسكرية أمريكية كبرى.
تصنيف لم يسمع به.. واشنطن تصف الإمارات والبحرين بشريكين أمنيين رئيسيين
تستضيف الإمارات والبحرين على أراضيهما ما يقرب من 1000 جندي أمريكي  / AA
16 يناير 2021

وصفت الولايات المتحدة صباح السبت البحرين والإمارات "بالشريكين الأمنيين الرئيسيين"، في تصنيف لم يسمع به من قبل للبلدين اللذين يعدان موطناً لعمليات عسكرية أمريكية كبرى.

وربط بيان للبيت الأبيض هذا التصنيف بتطبيع العلاقات بين البحرين والإمارات العربية المتحدة من جانب وإسرائيل من جانب آخر، قائلاً: إنه "يعكس شجاعتهما غير العادية وتصميمهما ودورهما القيادي". كما أشار البيان إلى أن البلدين لطالما شاركا في التدريبات العسكرية الأمريكية.

ومن غير الواضح ما الذي يعنيه هذا التصنيف للبحرين والإمارات العربية المتحدة.

ويتمركز في البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، في حين أن ميناء جبل علي الإماراتي هو أكثر المواني ازدحاماً بالسفن الحربية الأمريكية خارج الولايات المتحدة.

وتستضيف البحرين نحو خمسة آلاف جندي أمريكي، بينما تستضيف الإمارات 3500 جندي كثير منهم في قاعدة الظفرة الجوية.

وتستخدم الولايات المتحدة بالفعل تصنيف "الحليف الرئيسي من خارج حلف الناتو" لوصف علاقتها بالكويت، التي تستضيف القيادة الأمامية للجيش الأمريكي المركزي.

ويمنح هذا التصنيف الدولة اعتبارات مالية وعسكرية خاصة للدول التي ليست جزءاً من حلف الناتو.

ولم ترد القيادة المركزية للجيش الأمريكي ووزارة الدفاع (البنتاغون) على الفور على طلب للتعليق. وأحال الأسطول الخامس الاستفسارات إلى وزارة الخارجية، التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

ويأتي تصنيف البيت الأبيض في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترمب في السلطة، حيث أقام ترمب علاقات وثيقة مع دول الخليج العربية خلال فترة توليه منصبه، لأسباب منها موقفه المتشدد تجاه إيران.

وأثار ذلك سلسلة من الحوادث المتصاعدة بين البلدين بعد انسحاب ترمب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us