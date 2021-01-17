سياسة
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الولايات المتحدة.. تظاهرات مسلحة أمام الكابيتول في "أوستن"
رصدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تجمعاً لمتظاهرين مسلحين أمام مبنى الكونغرس "الكابيتول" في مدينة "أوستن" التابعة لـ"تكساس" بالولايات المتحدة، وأوضحت الصحيفة أن بعضهم كانوا يحملون مسدسات وعبوات وأصفاداً، في مظهر يدعو للقلق قبل حفل تنصيب بايدن المرتقب.
الولايات المتحدة.. تظاهرات مسلحة أمام الكابيتول في "أوستن"
تأتي التظاهرات المسلحة وسط انتشار 20 ألف جندي أمريكي في العاصمة واشنطن لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن / AFP
17 يناير 2021

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، السبت، عن تجمع متظاهرين مسلحين أمام مبنى الكونغرس "الكابيتول" في مدينة "أوستن" التابعة لـ"تكساس" بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بالتزامن مع استعدادات أمنية في الولاية لمظاهرة كان من المقرر أن تبدأ ظهراً حسب التوقيت المحلي، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت الصحيفة أن "المتظاهرين قاموا بتجميع الأسلحة وغيرها من المعدات في موقف للسيارات مقابل مبنى الكابيتول، قبل السير إلى البوابة الأمامية للمبنى".

وأضافت أن "بعضهم كانوا يرتدون سترات مموهة، وسراويل جينز زرقاء، وقبعات رعاة البقر".

كما شوهد رجال يحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة وأصفاداً، بحسب "واشنطن بوست".

والجمعة حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من احتمالية وجود عبوات ناسفة خلال التظاهرات المعارضة لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

جاء ذلك خلال نشرة تحذيرية أصدرها المكتب الفيدرالي، ونقلتها شبكة "إي بي سي نيوز" المحلية.

وأشارت النشرة إلى وجود "خطر كبير" على العامة ورجال الأمن، من احتمالية استخدام عبوات ناسفة خلال التظاهرات المرتقبة مع تنصيب بايدن، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتضمنت النشرة أيضاً صوراً لأجهزة استخدمت ضد أهداف مدنية وقوات أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأشهر الثمانية الماضية، بهدف توعية الجمهور بها.

ونقلت شبكة CNN الخميس عن مصدر مطلع (لم تسمّه) قوله: إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلع شركاءه في إنفاذ القانون على تقارير استخبارية تشير إلى أن المتظاهرين خططوا لإجراء مظاهرات مسلحة في واشنطن، وفي محيط مكاتب الكونغرس بأنحاء البلاد في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، للاحتجاج على نتائج الانتخابات".

وتعمل السلطات الفيدرالية حالياً على تحديد أي متطرفين مشتبه بهم قد يشكلون تهديداً في المظاهرات المسلحة المخطط لها، بحسب المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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