سياسة
2 دقيقة قراءة
إدارة بايدن تعلّق قرار تحصين رئيس الوزراء المصري وقت تنفيذ "مذبحة رابعة"
علّقت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن قرار الإدارة السابقة تحصين رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي، في قضية تعذيب رفعها ضده الناشط الحقوقي محمد سلطان. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الإدارة الجديدة اتخذت هذا القرار لأن القضية تحتاج إلى وقت للبت فيها.
إدارة بايدن تعلّق قرار تحصين رئيس الوزراء المصري وقت تنفيذ "مذبحة رابعة"
وزارة العدل الأمريكية توضح في بيان أن القضية سيُعاد النظر فيها في 21 فبراير/شباط المقبل / Others
24 يناير 2021

أعلنت وزارة العدل الأمريكية تعليق إدارة الرئيس الجديد جو بايدن قرار الإدارة السابقة تحصين رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي، في قضية تعذيب رفعها ضده الناشط الحقوقي محمد سلطان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إدارة بايدن اتخذت القرار التعليق لكون القضية تحتاج إلى وقت للمراجعة والتمحيص.

وأضاف البيان أن القضية سيُعاد النظر فيها في 21 فبراير/شباط المقبل.

وكان سلطان، وهو نجل أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أوقف في أغسطس/آب 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، إذ عُوقب بالسجن 25 عاماً على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".

وعلى خلفية ضغوط أمريكية أطلقت القاهرة سراح سلطان في 2015، إثر التنازل عن جنسيته المصرية، ليغادر إلى الولايات المتحدة.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي أعلن سلطان في بيان رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد الببلاوي، يتهمه فيها ومسؤولين آخرين بـ"تعذيبه" إبان توقيفه بمصر قبل سنوات، "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".

ولم يصدر عن السلطات المصرية تعليق بشأن إطلاق السراح أو الدعوى، لكن القاهرة كانت تنفي عادة خلال فترة توقيف سلطان أي اتهامات محلية أو دولية بوجود تعذيب في مقارها الأمنية أو سجونها، أو وجود معتقلين سياسيين لديها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us