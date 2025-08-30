وقال حاكم المنطقة، سيرغي ليساك، عبر قناته على تليغرام: "المنطقة تتعرض لهجوم كبير. يُسمع دوي انفجارات". ومنذ بداية الحرب الأوكرانية-الروسية في فبراير/شباط 2022، بقيت دنيبروبيتروفسك بعيدة إلى حد كبير عن المعارك المباشرة، لكن كييف أقرت، الثلاثاء، بأنّ قوات روسية دخلت المنطقة، فيما أكدت موسكو أنها حققت تقدماً ميدانياً هناك.

وفي الجنوب أفاد حاكم زابوريجيا، إيفان فيدوروف، بوقوع انفجارات ونشر صورة لمنزل محترق في عاصمة المنطقة، معلناً انقطاع التيار الكهربائي، وقال: "ضرب الروس المدينة بثلاث مسيّرات على الأقل". وتُعَدّ دنيبروبيتروفسك خارج المناطق الخمس التي أعلنت موسكو ضمها، وهي دونيتسك، وخيرسون، ولوغانسك، وزابوريجيا، وشبه جزيرة القرم.

وفي موازاة التصعيد الميداني، قالت الولايات المتحدة، الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي إنّ الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة الروسية، التي تسفر عن سقوط قتلى في أوكرانيا، "تلقي بظلال من الشك على جدية رغبة روسيا في السلام".

وحذّر الدبلوماسي الأمريكي جون كيلي من أن واشنطن قد تفرض عقوبات إضافية على موسكو إذا واصلت الحرب، قائلاً: "الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى تجنّب هذه العواقب من خلال وقف العنف والانخراط بشكل بنّاء لإنهاء الحرب". وأضاف: "يجب على روسيا أن تقرر الآن التحرك نحو السلام. يجب أن يتفق قادة روسيا وأوكرانيا على الاجتماع بشكل ثنائي".

وكانت روسيا شنّت، الخميس، هجوماً ضخماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة أسفر عن سقوط قتلى في كييف ومدن أخرى. وقال كيلي إنّ هذه الضربات على المناطق المدنية "تلقي بظلال من الشك على جدية رغبة روسيا في السلام. يجب أن تتوقف هذه الضربات على الفور".

وفي الجلسة نفسها، شددت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، على أن "روسيا لا تزال تختار القتل على إنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يتعين أخذ ذلك بالاعتبار في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي يضمن سيادة أوكرانيا وحماية الشعب الأوكراني، "خصوصاً الأطفال". وأضافت: "يجب أن يشعر شعبنا بالأمان بالفعل اليوم. ولهذا السبب يظل وقف إطلاق النار شرطاً أساسياً لنجاح المفاوضات المستقبلية".

من جانبه، قال دميتري بوليانسكي، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنّ موسكو مستعدّة للنظر في عقد قمة مع أوكرانيا "شريطة أن يكون لمثل هذا الاجتماع والمضمون الموضوعي له إعداد مسبق شامل، وإلا فلن يكون له أي معنى ببساطة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "تتفهم أكثر فأكثر الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، التي من دونها لن يكون من الممكن التوصل إلى حل".

وعلى خط موازٍ، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء إلى تسريع رفع مستوى المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لبلاده إلى مستوى القادة، مؤكداً أن أوكرانيا تحتاج إلى التزامات "مشابهة لتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي لحمايتها من أي غزو مستقبلي".