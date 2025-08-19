وأشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" الثلاثاء، بتضحيات موظفي الوكالة "رغم الجحيم اليومي" في غزة، حيث يواصلون عملهم الإنساني "رغم التحديات والظروف القاسية" جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهراً.
وقال لازاريني بالمناسبة الأممية التي الموافق 19 أغسطس/آب من كل عام، إن "موظفي الأونروا في غزة دفعوا ثمناً باهظاً منذ بدء الحرب، حيث قُتل ما يقرب من 360 موظفاً، بعضهم في أثناء تأدية واجبهم، وأصيب مئات، فيما جرى اعتقال أو احتجاز نحو 50 موظفاً، تعرّض بعضهم للتعذيب قبل إطلاق سراحهم".
وأضاف: "موظفونا لم يستسلموا رغم الجحيم الذي يعيشونه يومياً"، وأشاد لازاريني بفرق الأونروا في جميع أنحاء غزة، مبيناً أنها "تواصل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية رغم التحديات الكبيرة"، وأكد أن الأونروا "تواجه تهديدات وجودية، لكن فرقها مستمرة في العمل من أجل الإنسانية".
وأشار لازاريني إلى أن موظفي الأونروا "سيواصلون مهمتهم حتى يجري التوصل إلى حل عادل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، وحتى ينتهي الصراع المستمر منذ عقود عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية"، وختم كلامه بالتشديد على أنه "حان الوقت" لإنهاء هذا الصراع، "بل تأخر كثيراً".
حماس تدعو لمحاكمة الاحتلال
من جهتها دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى ضغوط دولية على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني فلسطيني التجويع المتزامن مع حرب الإبادة الجماعية منذ 22 شهراً.
وقالت الحركة في بيان صدر عن الحركة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن هذا اليوم الذي تُحيي ذكراه الأمم المتحدة ودول العالم يحل "في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يمعن الاحتلال الصهيوني في تصعيدها ضد أكثر من مليوني إنسان فلسطيني على مدى أكثر من 22 شهراً".
وأشارت إلى أنه يتزامن أيضاً مع مواصلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، "الاستهتار" بالقرارات الأممية ونداءات المجتمع الدولي بوقف عدوانه على القطاع، وإصراره على منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية لتدمير القطاع الصحي بغزة.
وقالت حماس: “لم يعد مقبولاً من الدول والحكومات والمنظمات الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار أمام إجرام الاحتلال الصهيوني المنتهك لكل القيم والأعراف والشرائع”، وطالبتهم بـ"تفعيل الجهود لوقف الإبادة ومحاكمة قادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو، وعزل الكيان الإسرائيلي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين"، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف جريمة التجويع.
وحملت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشر عن تداعيات منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة واستمرار سياسة التجويع والقتل عبر ما يسمى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" لتوزيع المساعدات المزعومة والتي تعمل بغطاء أمريكي.
ورغم سماح إسرائيل قبل نحو 3 أسابيع بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية والبضائع، فإن المجاعة لا تزال تراوح مكانها، إذ تتعرض تلك الشاحنات في معظمها للسرقة من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.
الأمم المتحدة: مقتل 380 عاملاً إنسانياً
ووفق موقع الأمم المتحدة، "يُحتفى باليوم العالمي للعمل الإنساني، في 19 أغسطس/آب من كل عام، بوصفه مناسبة لإجلال الذين يندفعون إلى بؤر الأزمات لمد يد العون، وللتعبير عن التضامن مع الملايين الذين أنفسهم مهددة بالمخاطر".
وتضيف المنظمة الأممية: "عام 2024 وحده، أزهقت أرواح أكثر من 380 عاملاً إنسانياً، بعضهم في أثناء أداء الواجب، وآخرون في منازلهم، وأصيب مئات غيرهم أو اختُطفوا أو احتُجزوا"، وسط "الخشية من أن يكون عام 2025 أشد نكبة".
وتلفت إلى أنه "كثيراً ما يغضّ العالم بصره عن هذه الانتهاكات، حتى وهي تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، فالقواعد التي وُضعت لصون العاملين في الإغاثة تُهمل، والجناة يفلتون من العقاب".
وتشدد على أن "هذا الصمت، وهذا الغياب للمساءلة، أمر لا يمكن أن يُسمح باستمراره"، وتحذر من أن "المنظومة اليوم تتداعى، ليس في حق العاملين الإنسانيين وحدهم، بل وفي حق من يخدمونهم أيضاً".
وتقول الأمم المتحدة: "لقد تجاوزنا مفترق الطرق، وبتنا على الحافة، الاحتياجات تتصاعد، والتمويل يتضاءل، والاعتداءات على عمال الإغاثة تحطم الأرقام القياسية".
وتؤكد الأمم المتحدة عبر موقها، أنه "آن الأوان لتحويل السخط العالمي إلى ضغط فاعل على أصحاب القرار، من أجل صون العاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين يخدمونهم، وإعمال القانون الدولي الإنساني، وتمويل شرايين الحياة التي ندّعي دعمها".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و4 شهداء، و156 ألفاً و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.