وأشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للعمل الإنساني" الثلاثاء، بتضحيات موظفي الوكالة "رغم الجحيم اليومي" في غزة، حيث يواصلون عملهم الإنساني "رغم التحديات والظروف القاسية" جراء الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهراً.

وقال لازاريني بالمناسبة الأممية التي الموافق 19 أغسطس/آب من كل عام، إن "موظفي الأونروا في غزة دفعوا ثمناً باهظاً منذ بدء الحرب، حيث قُتل ما يقرب من 360 موظفاً، بعضهم في أثناء تأدية واجبهم، وأصيب مئات، فيما جرى اعتقال أو احتجاز نحو 50 موظفاً، تعرّض بعضهم للتعذيب قبل إطلاق سراحهم".

وأضاف: "موظفونا لم يستسلموا رغم الجحيم الذي يعيشونه يومياً"، وأشاد لازاريني بفرق الأونروا في جميع أنحاء غزة، مبيناً أنها "تواصل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية رغم التحديات الكبيرة"، وأكد أن الأونروا "تواجه تهديدات وجودية، لكن فرقها مستمرة في العمل من أجل الإنسانية".

وأشار لازاريني إلى أن موظفي الأونروا "سيواصلون مهمتهم حتى يجري التوصل إلى حل عادل لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، وحتى ينتهي الصراع المستمر منذ عقود عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية"، وختم كلامه بالتشديد على أنه "حان الوقت" لإنهاء هذا الصراع، "بل تأخر كثيراً".

حماس تدعو لمحاكمة الاحتلال

من جهتها دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إلى ضغوط دولية على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني فلسطيني التجويع المتزامن مع حرب الإبادة الجماعية منذ 22 شهراً.

وقالت الحركة في بيان صدر عن الحركة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن هذا اليوم الذي تُحيي ذكراه الأمم المتحدة ودول العالم يحل "في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يمعن الاحتلال الصهيوني في تصعيدها ضد أكثر من مليوني إنسان فلسطيني على مدى أكثر من 22 شهراً".

وأشارت إلى أنه يتزامن أيضاً مع مواصلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، "الاستهتار" بالقرارات الأممية ونداءات المجتمع الدولي بوقف عدوانه على القطاع، وإصراره على منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية لتدمير القطاع الصحي بغزة.

وقالت حماس: “لم يعد مقبولاً من الدول والحكومات والمنظمات الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار أمام إجرام الاحتلال الصهيوني المنتهك لكل القيم والأعراف والشرائع”، وطالبتهم بـ"تفعيل الجهود لوقف الإبادة ومحاكمة قادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو، وعزل الكيان الإسرائيلي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين"، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف جريمة التجويع.

وحملت الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشر عن تداعيات منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة واستمرار سياسة التجويع والقتل عبر ما يسمى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" لتوزيع المساعدات المزعومة والتي تعمل بغطاء أمريكي.

ورغم سماح إسرائيل قبل نحو 3 أسابيع بدخول شاحنات محدودة من المساعدات الإنسانية والبضائع، فإن المجاعة لا تزال تراوح مكانها، إذ تتعرض تلك الشاحنات في معظمها للسرقة من عصابات تقول حكومة غزة إنها تحظى بحماية إسرائيلية.