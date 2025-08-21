وأفادت مصادر طبية بأن الأسرى المفرج الذين نُقلوا بواسطة مركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر بوابة كيسوفيم جنوب شرقي المحافظة الوسطى، وصلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع عقب الإفراج.

وقالت اللجنة في بيان إنها يسّرت عملية الإفراج وسهَّلت تواصل الأسرى مع عائلاتهم ولمّ شملهم، لكنها لم تكشف عن تفاصيل إضافية عن أوضاعهم الصحية أو ظروف اعتقالهم.

وحسب شهود، بدا عدد من الأسرى في حالة إنهاك جسدي شديد، فيما يقول معتقلون سابقون إن عديداً من الأسرى يُفرَج عنهم وهم يعانون سوء تغذية وإصابات جراء تعذيب جسدي شديد داخل السجون الإسرائيلية.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تمنع طواقمها من زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات.