وأصدرت 21 دولة، بينها بريطانيا وكندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر البيان أن "قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل الموافقة على خطط بناء مستوطنات في منطقة (إي 1) شرق القدس أمر غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي"، وأوضح: "نُدين هذا القرار بشدة وندعو إلى التراجع عنه فوراً".

وأشار البيان إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن هذا المشروع سيجعل أي دولة فلسطينية مستقبلاً مستحيلة، عبر تقسيمها وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس.

وأضاف: "لن يحقق هذا أي فائدة للإسرائيليين، بل على العكس يهدد بتقويض الأمن ويبعدنا عن السلام، ويغذي مزيداً من العنف وعدم الاستقرار"، وأردف: "لا يزال هناك وقت أمام الحكومة الإسرائيلية لوقف تقدم خطة (إي 1)، ونحن نشجعها على سحبها فوراً".