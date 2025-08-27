تركيا
1 دقيقة قراءة
قورتولموش يدعو البرلمان التركي إلى جلسة طارئة الجمعة بشأن الإبادة في غزة
دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إلى عقد جلسة طارئة ظهر الجمعة المقبل لمناقشة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش / AA
27 أغسطس 2025

وقالت رئاسة البرلمان التركي في بيان نشرته الأربعاء، إن قورتولموش دعا إلى عقد جلسة طارئة الساعة الثانية (GMT+3) ظهر الجمعة، بغية تقديم إحاطة بالهجمات الإسرائيلية على غزة وسياسات الإبادة الجماعية والظلم والتجويع المرتكبة من إسرائيل في غزة.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيقدم إحاطة للجمعية العامة للبرلمان خلال الجلسة الطارئة.

وتأتي دعوة قورتولموش وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و895 شهيداً، و158 ألفاً و927 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
