وقالت رئاسة البرلمان التركي في بيان نشرته الأربعاء، إن قورتولموش دعا إلى عقد جلسة طارئة الساعة الثانية (GMT+3) ظهر الجمعة، بغية تقديم إحاطة بالهجمات الإسرائيلية على غزة وسياسات الإبادة الجماعية والظلم والتجويع المرتكبة من إسرائيل في غزة.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيقدم إحاطة للجمعية العامة للبرلمان خلال الجلسة الطارئة.