وقالت رئاسة البرلمان التركي في بيان نشرته الأربعاء، إن قورتولموش دعا إلى عقد جلسة طارئة الساعة الثانية (GMT+3) ظهر الجمعة، بغية تقديم إحاطة بالهجمات الإسرائيلية على غزة وسياسات الإبادة الجماعية والظلم والتجويع المرتكبة من إسرائيل في غزة.
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيقدم إحاطة للجمعية العامة للبرلمان خلال الجلسة الطارئة.
وتأتي دعوة قورتولموش وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفاً و895 شهيداً، و158 ألفاً و927 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً.